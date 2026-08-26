Szłapkę pytano w środę w TVP Info, czy po rezygnacji Barbary Mróz-Gorgoń z funkcji pełnomocnika rządu ds. promocji marki Polski, planowane jest powierzenie tej funkcji innej osobie. - Nie ma takiej decyzji na razie - odparł rzecznik.

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Promocja będzie, ale nie wiadomo kiedy

Dopytywany, czy oznacza to, że tego urzędu już nie będzie, odpowiedział: „Na razie nic nie wskazuje na to, że będzie”. - Jak będzie później, to zobaczymy - dodał Szłapka. Zapewnił jednak, że rząd nie planuje porzucać promocji marki Polski.

Rzecznik rządu zauważył, że promocja tej marki jest tematem realizowanym w wielu instytucjach i przypomniał, że zajmują się tym równolegle resorty: sportu i turystyki, spraw zagranicznych, a także rozwoju i technologii. Wyjaśnił również, że założeniem, z jakim powołano funkcję rządowego pełnomocnika od promocji marki Polski, było koordynowanie tego przez jedną zewnętrzną osobę, która zajmowałaby się tym z perspektywy eksperta.

Barbara Mróz-Gorgoń - nominacja i rezygnacja

Od lipca pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polski była dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank. W ubiegły piątek Mróz-Gorgoń poinformowała, że składa dymisję z tego stanowiska.

Jej decyzja była pokłosiem krytyki wobec przygotowanego przez nią raportu „Polaków portret własny” z 2025 roku, który wzbudził zastrzeżenia z powodu błędów i widocznych oznak wykorzystania AI. Naukowczyni przyznała, że rzeczywiście raport powstał z użyciem AI, ale też zastrzegła, że praca była wykonywana zgodnie z metodologią nauk społecznych, rzetelnie i bez chodzenia na skróty.

Sprawę analizuje też uczelnia macierzysta Barbary Mróz-Gorgoń - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.