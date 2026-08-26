Picos de Europa wyprzedziły w zestawieniu tak popularne miejsca jak indonezyjski Park Narodowy Komodo, portugalską Dolinę Duero czy nowojorską Bibliotekę Morgana.

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Picos de Europa najpiękniejszym miejscem na Ziemi

Picos de Europa to najwyższe pasmo w Górach Kantabryjskich w północnej Hiszpanii. Znajduje się zaledwie 25 km od Atlantyku. Nazwę nadali mu, jak mówi legenda, żeglarze wracający do domu z dalekich podróży.

Dziennikarz Ed Cunningham z brytyjskiej redakcji portalu Time Out podkreśla, że Picos de Europa to nie tylko geograficzny fenomen, lecz także miejsce z niezwykłymi widokami. „Góry wyrastają tu niemal prosto z morza, a w jednym kadrze mieszczą się przepastne wąwozy, groźne szczyty i lśniące w słońcu plaże na tle wzburzonego Morza Kantabryjskiego” – pisze dziennikarz, którego słowa cytuje Well.pl.

Wśród najpiękniejszych miejsc pasma Ed Cunningham wymienia m.in. szczyt Naranjo de Bulnes, górskie wioski Sotres i Cain oraz lodowcowe jeziora Covadonga.

Ruta del Cares: Wyjątkowy szlak w paśmie Picos de Europa

Well.pl zwraca też uwagę na znajdujący się w obrębie Picos de Europa 12-kilometrowy szlak Ruta del Cares, który łączy wioskę Poncebos w Asturii z miejscowością Cain w prowincji León. Trasa jest niezwykle widokowa, a jednocześnie dostarcza sporo emocji, prowadzi bowiem wzdłuż głębokich przepaści. Nie brakuje tu też wykutych w skałach tuneli i wiszących mostów nad rzeką.

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