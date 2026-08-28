Przed zamknięciem obiekt zaprasza 30 sierpnia na symboliczne pożegnanie.

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Zamek w Kwidzynie zostanie zamknięty na ponad trzy lata

Remont zamku w Kwidzynie, zarządzanego przez Muzeum Zamkowe w Malborku, to jedna z największych inwestycji w historii obiektu. W jej ramach przeprowadzone zostaną kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie. Ponadto zmodernizowana zostanie infrastruktura oraz przygotowane zostaną nowe wystawy.

„Prace prowadzone będą na wszystkich kondygnacjach, zakładają zmianę sposobu użytkowania obecnie niewykorzystywanych powierzchni. Dodatkowo inwestycja zakłada realizację prac dotyczących zaadaptowania części obiektu przy ul. Kruka 1 na potrzeby wystawy stałej »Taki oto Kwidzyn«” – podaje Portal Samorządowy za stroną internetową muzeum.

Koszt całej inwestycji to ponad 64 mln zł, z czego 41,5 mln zł pozyskano z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. Przeważająca większość środków przeznaczona zostanie na prace budowlano-konserwatorskie, w tym na wymianę instalacji, stolarki, dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także na przygotowanie pięciu nowych wystaw stałych.

Prace remontowe, jak zapowiada muzeum, mają zakończyć się w połowie 2029 r. Po nich natomiast nastąpić ma montaż nowych wystaw.

Zamek w Kwidzynie zaprasza na imprezę pożegnalną przed zamknięciem

Tuż przed zamknięciem na ponad trzy lata zamek w Kwidzynie zaprasza na wyjątkową imprezę pożegnalną, która odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia w godz. 11:00–17:00. Bilety kosztować będą jedynie złotówkę.

W programie wydarzenia jest oprowadzanie kuratorskie, koncert muzyki średniowiecznej, warsztaty tworzenia pocztówek, a także spotkania z rekonstruktorami. Ponadto zaplanowano prezentację koncepcji przyszłej wystawy miejskiej.

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