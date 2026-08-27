Zamek Haverfordwest po renowacji ma stać się jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych południowo-zachodniej Walii
Pierwsze wzmianki o warowni w hrabstwie Pembrokeshire pochodzą z 1188 roku. W połowie XVII wieku Oliver Cromwell nakazał jej zniszczenie, a sto lat później część zabudowań zamieniono w więzienie. Do dziś zachowały się m.in. wieże, fragmenty murów i wewnętrznej części zamku.
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Obiekt jest obecnie zamknięty z powodu prac renowacyjnych. Po ich zakończeniu ma stać się nowoczesną atrakcją, która w ciekawy i interaktywny sposób przybliży zwiedzającym historię regionu.
Na terenie kompleksu powstanie kawiarnia oferująca przekąski i napoje przygotowane z lokalnych produktów oraz plenerowa przestrzeń widowiskowa dla 500 osób – donosi „Independent”. Planowany jest również letni program koncertów i przedstawień. Przebudowę przejdzie także Haverfordwest Museum mieszczące się w dawnym Domu Gubernatora.
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Modernizacja zamku stanowi część większej rewitalizacji Haverfordwest. Projekt finansuje rząd Wielkiej Brytanii, National Lottery Heritage Fund, walijski fundusz Transforming Towns oraz władze hrabstwa Pembrokeshire. Zdaniem lokalnego samorządu nowa atrakcja ma zwiększyć zainteresowanie miastem i przynieść korzyści gospodarcze całemu regionowi.
W sierpniu ubiegłego roku po 5 latach prac otwarto odrestaurowany donżon zamku w Norwich. Inwestycja kosztowała 27,5 mln funtów i obejmowała m.in. odtworzenie dawnych kondygnacji, wielkich sal oraz apartamentów królewskich w układzie z 1121 roku.
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