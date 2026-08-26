Prace prowadzone przy pałacu w Nieborowie objęły jego frontową elewację. Jak informuje portal expressilustrowany.pl, główne wejście zostało zabezpieczone barierkami i czasowo wyłączone z użytkowania. Turyści korzystają obecnie z wejścia po przeciwnej stronie budynku.

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Barokowa rezydencja jest związana z Radziwiłłami

Remont nie wpłynął na możliwość zwiedzania rezydencji. Jak donosi Property Design, odwiedzający wciąż mogą spacerować po historycznych wnętrzach i podziwiać zgromadzone w nich dzieła sztuki. Dostępne są też pałacowy ogród i pobliski romantyczny park w Arkadii.

Pałac jest znany z filmów i seriali

Nieborowska rezydencja wielokrotnie służyła jako plan filmowy. Jej wnętrza i ogrody można zobaczyć m.in. w „Akademii Pana Kleksa”, „Karierze Nikodema Dyzmy”, „Popiołach” oraz serialach „Plebania” i „Ojciec Mateusz”.

Historia pałacu w Nieborowie sięga końca XVII wieku. W 1694 r. kardynał Michał Stefan Radziejowski zakupił dobra od rodu Nieborowskich i polecił wznieść na miejscu wcześniejszego dworu barokową rezydencję zaprojektowaną przez Tylmana z Gameren, jednego z najważniejszych architektów działających w Rzeczypospolitej w tym okresie. W kolejnych dekadach pałac kilkakrotnie zmieniał właścicieli i był przebudowywany, m.in. w stylu rokokowym. W 1774 r. majątek przejął Michał Hieronim Radziwiłł. To za jego czasów rozbudowano kolekcje sztuki, bibliotekę i wyposażenie wnętrz, a przy rezydencji powstał ogród francuski. Po latach zaniedbań w XIX wieku pałac został odnowiony przez Michała Piotra Radziwiłła, a w XX wieku Janusz Radziwiłł ponownie uczynił z Nieborowa jedną z ważniejszych rezydencji rodowych.

Po II wojnie światowej budynek został przejęty przez państwo i obecnie jest oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Zachowało się w nim wiele elementów dawnego wyposażenia oraz kolekcji Radziwiłłów, m.in. obrazy, rzeźby, grafiki, meble, porcelana, szkło, srebra, zegary, tkaniny i zbiory biblioteczne.