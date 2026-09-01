Gościem oststnich targów ITTF był wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś
Jesień to dla branży turystycznej czas podsumowań, wymiany doświadczeń i planowania kolejnych sezonów. Właśnie wtedy przedstawiciele rynku spotykają się, by rozmawiać o nowych kierunkach, trendach i pomysłach na rozwój. Od 19 do 21 listopada miejscem takiego spotkania staną się czwarte Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw.
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Jak zapowiadają organizatorzy, Grupa MTP i Polska Izba Turystyki, w Warszawie spotkają się touroperatorzy, agenci turystyczni, przedstawiciele krajów i regionów, hoteli, linii lotniczych i organizacji turystycznych, a także firmy oferujące rozwiązania technologiczne dla współczesnego rynku podróży.
„ITTF Warsaw to okazja do poznania nowych ofert i kierunków, ale przede wszystkim do rozmów, które mogą przełożyć się na konkretną współpracę. To również moment, by podsumować miniony sezon, wymienić się doświadczeniami i zastanowić, co będzie kształtować turystykę w kolejnych miesiącach” - czytamy w komunikacie zapowiadającym wydarzenie.
Organizatorzy ujawniają przy tym, że krajem partnerskim tegorocznej edycji ITTF będzie Sri Lanka. „To kierunek, który przyciąga różnorodnością - od bogatego dziedzictwa kulturowego i niezwykłej przyrody po egzotyczne krajobrazy i szeroką ofertę doświadczeń dla podróżnych. Obecność Sri Lanki podkreśla międzynarodowy charakter targów i pokazuje, jak szeroko otwiera się dziś polski rynek na nowe kierunki. Podczas wydarzenia nie zabraknie również przedstawicieli innych destynacji z różnych części świata, którzy przyjadą do Warszawy z ofertą dla polskiej branży turystycznej i podróżnych” – piszą organizatorzy.
Pierwsze dwa dni targów będą poświęcone profesjonalistom rynku turystycznego. W programie znajdą się spotkania B2B i rozmowy dotyczące podróży biznesowych, sektora MICE i współpracy między branżą turystyczną a biznesem. Drugi dzień należeć będzie do touroperatorów, agentów turystycznych i partnerów handlowych. Będzie to czas prezentowania ofert, rozmów o nowych produktach i kierunkach i nawiązywania kontaktów, które mogą zaowocować współpracą w kolejnych sezonach.
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– ITTF Warsaw od początku tworzymy jako miejsce spotkania całej branży – zarówno tych, którzy zawodowo zajmują się turystyką, jak i tych, którzy po prostu kochają podróże. Cieszy nas, że wydarzenie rozwija się z każdą edycją i przyciąga coraz więcej partnerów z Polski i z zagranicy. Już dziś możemy powiedzieć, że przed nami wiele ciekawych spotkań i inspiracji – zapowiada dyrektor ITTF Warsaw Renata Frydrykiewicz, cytowana w komunikacie.
Sobota na targach należeć będzie do szerokiej publiczności. „Po sukcesie ubiegłorocznej edycji Festiwalu Podróżników Zwrotnik wydarzenie powraca, ponownie zapraszając do Warszawy tych, którzy lubią słuchać o świecie, poznawać nowe miejsca i planować własne wyprawy. 21 listopada odwiedzający będą mogli spotkać podróżników, posłuchać niezwykłych historii z najdalszych zakątków świata i znaleźć inspiracje do własnych wypraw. Program festiwalu nabiera rumieńców - już wkrótce poznamy pierwsze nazwiska podróżników i gości specjalnych, którzy zabiorą uczestników w niezwykłą podróż po świecie”.
ITTF Warsaw odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Impreza zyskała honorowych patronów: Ministerstwo Sportu i Turystyki, marszałka województwa wielkopolskiego, prezydenta Warszawy i Polską Organizację Turystyczną.
Organizatorzy zachęcają przedstawicieli branży turystycznej do rejestrowania się i pobierania bezpłatnych biletów na wydarzenie.
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