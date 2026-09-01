Do przeprowadzenia rezerwacji potrzebna jest aplikacja Iberostar lub kod QR umieszczony przy basenie. Zarezerwować leżak można z wyprzedzeniem maksymalnie 48 godzin. Nowy system ma uporządkować korzystanie z miejsc przy basenie, gdzie goście często zajmują leżaki wcześnie rano, pozostawiając na nich ręczniki lub inne przedmioty, a następnie przez wiele godzin z nich nie korzystają - pisze niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell.

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Rezerwujesz leżak w hotelu i płacisz

Według zasad pilotażu zarezerwowane miejsce musi zostać zajęte do godziny 10.30. Jeśli gość nie pojawi się do tego czasu, rezerwacja automatycznie wygasa, a leżak może zająć kolejna osoba.

System został uruchomiony jako projekt pilotażowy w pięciogwiazdkowym hotelu Iberostar Selection Sabila. Goście mogą korzystać z rezerwacji bezpłatnie przez pierwsze trzy dni. Po tym okresie opłata wynosi 3 euro za leżak za dzień.

Iberostar podkreśla, że celem projektu jest poprawienie jakości obsługi i zebranie informacji o potrzebach klientów i tego, jak odbierają to rozwiązanie. Na podstawie wyników testowanego rozwiązania firma zdecyduje, czy system wprowadzić je również w innych hotelach.

Rezerwacja konkretnego miejsca ma dawać gościom możliwość wcześniejszego zaplanowania korzystania z miejsca przy basenie, a jednocześnie ograniczać sytuacje, w których leżaki są zajmowane na wiele godzin mimo nieobecności ludzi, którzy je zarezerwowali.

Czytaj więcej Biura Podróży Sąd: wszystkie leżaki nad basenem zajęte? Gościowi należy się rekompensata W wielu hotelach to normalny widok - leżaki przy basenie niby puste, ale jednak zajęte. Goście rozłożyli na nich z samego rana ręczniki i poszli sp...

Rezerwowanie leżaków – niektórzy już to robią

Rezerwowanie leżaków z wyprzedzeniem nie jest nowym rozwiązaniem. W 2018 roku podobną usługę wprowadziło biuro podróży Thomas Cook pod nazwą „My sun lounger”. Wówczas zajęcie jednego leżaka przez cały pobyt kosztowało 25 euro.

Także część luksusowych hoteli oferuje możliwość rezerwowania leżaków bez dodatkowej opłaty. Zwykle rozwiązanie to jest dostępne dla gości korzystających z najwyższych kategorii apartamentów, między innymi pokojów z usługą kamerdynera.

Pilotaż Iberostaru różni się od takich rozwiązań przede wszystkim możliwością samodzielnego zamówienia konkretnego, numerowanego miejsca za pomocą aplikacji lub kodu QR i ograniczeniem ważności rezerwacji na czas rzeczywistego korzystania z leżaka.