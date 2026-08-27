Na Ibizie popyt na pobyty hotelowe pozostaje stabilny, ale tempo wzrostu rezerwacji spowolniło
Wyspy Kanaryjskie tego lata mierzą się ze spadkiem liczby turystów, donosi hiszpański portal branży turystycznej Preferente. Przekłada się to również na poziom rezerwacji hotelowych w miesiącach szczytowych. W drugim kwartale archipelag odwiedziło o 164 tysiące turystów mniej, co oznacza kolejny, siódmy z rzędu rok spadku liczby odwiedzających.
Słabszy popyt był widoczny jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego. Rezerwacje na lipiec i sierpień w prowincji Santa Cruz de Tenerife odpowiadały 64,6 procent obłożenia, czyli o prawie 5 punktów procentowych mniej niż rok wcześniej.
Na samej Teneryfie wskaźnik wyniósł 65,8 procent, również o 5 punktów procentowych mniej niż rok wcześniej. Na La Palmie obłożenie wynikające z rezerwacji spadło do 56,3 procent.
Mniejsza liczba podróżnych nie przełożyła się jednak w takim samym stopniu na liczbę noclegów hotelowych ani wyniki finansowe obiektów.
W czerwcu liczba noclegów w hotelach na Wyspach Kanaryjskich spadła o 0,1 procent, do 5,66 miliona. Jednocześnie ceny wzrosły o 4,2 procent, a rentowność zwiększyła się o 4,6 procent. Rosną również wydatki turystów zagranicznych. Ich dynamika jest wyższa niż dynamika liczby odwiedzających archipelag.
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Inna sytuacja jest na Ibizie. Popyt na wyspie pozostaje stabilny, ale tempo wzrostu rezerwacji spowolniło. W sierpniu, który jest jednym z najważniejszych miesięcy sezonu letniego, sektor hotelowy nie oczekuje znaczącej poprawy w porównaniu z 2025 rokiem.
Na rynku dominują rezerwacje dokonywane w ostatniej chwili. Jednocześnie pobyty stają się krótsze, a klienci bardziej selektywnie wybierają zakwaterowanie ze względu na wysokie ceny noclegów na wyspie.
Dynamika rezerwacji na Ibizie jest bardziej widoczna na tle wyników całych Balearów. W okresie związanym z zaćmieniem rezerwacje hotelowe na archipelagu wzrosły rok do roku o 19,1 procent. W całym sierpniu wzrost wynosił 13,3 procent. Efekt ten był szczególnie widoczny na Majorce.
Ibiza również skorzystała na tym wzroście rezerwacji, jednak zachowanie popytu w trakcie sezonu było bardziej nierównomierne. Na wyspie widoczna jest również różnica między zainteresowaniem nią jako miejscem wypoczynku w ciągu dnia a popularnością jako kierunkiem życia nocnego.
W połowie sierpnia plaże w niektórych regionach notowały niską frekwencję. Opublikowane zdjęcia pokazywały mniejszą liczbę turystów w wybranych miejscach w ciągu dnia. Jednocześnie Ibiza nadal pozostaje popularnym kierunkiem ze względu na życie nocne.
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