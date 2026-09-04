Tajemnicza wyspa była widziana na sztucznym jeziorze Williston, największym zbiorniku wodnym w Kolumbii Brytyjskiej znajdującym się na północ od MacKenzie. Okoliczni mieszkańcy po raz pierwszy dostrzegli ją na początku sierpnia 2026 r.

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Tajemnicza wyspa nagle pojawiła się na kanadyjskim jeziorze

Film i zdjęcia przedstawiające zagadkową wyspę udostępnił w mediach społecznościowych Rocky Avery, twierdząc, że materiały te otrzymał od jednego z żeglarzy. Do sprawy w rozmowie z CBC News odniósł się Bob Gammer, rzecznik The British Columbia Hydro and Power Authority (BC Hydro), kanadyjskiego przedsiębiorstwa energetycznego działającego w prowincji Kolumbia Brytyjska i zarządzającego zbiornikiem Williston.

Mężczyzna przyznał, że początkowo sceptycznie podchodził do materiałów na temat wyspy opublikowanych w mediach społecznościowych, a to ze względu na łatwość, z jaką można dziś sfałszować tego rodzaju zdjęcia i filmy z pomocą sztucznej inteligencji. – Z pewnością nie słyszeliśmy o czymś takim wcześniej. A ponieważ niewiele osób o tym informowało, trudno było to zlokalizować – przyznał Gammer w rozmowie z serwisem.

Zdjęcia satelitarne potwierdziły pojawienie się wyspy na kanadyjskim jeziorze

Istnienie wyspy potwierdziła jednak analiza zdjęć satelitarnych z 21 lipca. Była ona na nich widoczna w głównej części zbiornika Williston, na zachód od zatoki Finlay oraz ok. 100 km na zachód od zapory WAC Bennett. 5 sierpnia wyspa zniknęła jednak z danych satelitarnych.

Tajemnicza wyspa widziana na zdjęciu satelitarnym wykonanym w lipcu i jej brak na zdjęciu z sierpnia Foto: BC Hydro

– Robiliśmy coraz bardziej aktualne zdjęcia i nie widzimy już tego obiektu. Więc zniknął. To nie znaczy, że osiadł na dnie zbiornika. Mógł powrócić w bardziej osłonięte miejsce wzdłuż linii brzegowej – powiedział Gammer w rozmowie z CBC News, dodając, że BC Hydro monitoruje możliwość ponownego pojawienia się wyspy.

Zaznaczył również, że według szacunków ma ona szerokość ok. 70 m i długość ok. 140 m, co daje powierzchnię około 9800 mkw.. 31 sierpnia Rocky Avery poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o ponownym pojawieniu się wyspy. Tym razem odnaleziona została na rzece Ospika, która uchodzi do jeziora Williston.

Wyspa na jeziorze w Kanadzie: Oto jak mogła powstać

Nadal nie wiadomo, w jaki sposób powstała tajemnicza wyspa i z czego jest zbudowana. Jej obecność może jednak mieć związek z faktem, że na początku tego roku zbiornik wodny Williston po raz pierwszy od 14 lat osiągnął maksymalną pojemność.

Zdaniem Boba Gammera wyspa mogła uformować się na przestrzeni wielu lat wzdłuż brzegu, gdzie gromadziło się dryfujące drewno. Rośliny prawdopodobnie zapuściły korzenie. W ten sposób na powierzchni wody mógł powstać ląd. Gdy z kolei poziom wody w zbiorniku się podniósł, wyspa, według jego teorii, oderwała się od brzegu i zaczęła swobodnie dryfować po wodzie. – Nie potrafimy dokładnie określić pochodzenia tej pływającej wyspy, [ale] to jedno z wyjaśnień, które wydaje się rozsądne – przyznał rzecznik BC Hydro.