Ministerstwo Handlu i Zasobów Naturalnych rządu Grenlandii poinformowało, że otrzymało sygnały wskazujące, że obecność statków wycieczkowych w części fiordów jest postrzegana jako obciążenie dla mieszkańców i środowiska. Wśród wskazywanych problemów znalazły się wpływ na dziką przyrodę, hałas oraz potrzeba zachowania walorów przyrodniczych i rekreacyjnych tych obszarów, donosi niemiecki portal branżowy Cruisetricks.

Reklama Reklama

Rząd podkreśla jednocześnie, że rozwój turystyki, w tym rejsów wycieczkowych, ma istotne znaczenie dla grenlandzkiej branży turystycznej. Powinien jednak odbywać się z poszanowaniem lokalnych społeczności, przyrody i dzikiej fauny.

Apel do armatorów

W związku z rosnącą liczbą statków rząd zaleca armatorom, kapitanom i innym podmiotom z branży, aby podczas planowania tras w miarę możliwości unikali lub ograniczali rejsy w wybranych obszarach fiordów. Władze nie wskazały w komunikacie konkretnych lokalizacji.

Jednocześnie rząd Grenlandii i gminy pracują nad przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanymi na podstawie ustawy o turystyce. Mają one określić obszary dostępne dla rejsów wycieczkowych i miejsca, w których ruch statków zostanie ograniczony.

Przepisy są opracowywane we współpracy z lokalnymi społecznościami, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami. Mają wejść w życie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Duże statki w centrum uwagi

Apel wydaje się dotyczyć przede wszystkim dużych statków wycieczkowych, które w ostatnich latach coraz częściej pojawiają się na Grenlandii. Operatorzy rejsów ekspedycyjnych od lat koordynują natomiast zawinięcia z władzami i lokalnymi społecznościami, uwzględniając warunki panujące w odwiedzanych miejscach.

Wśród operatorów nieekspedycyjnych, którzy zawijają do Grenlandii lub planują takie rejsy, wymieniane są między innymi Carnival, Oceania, Azamara, Seabourn, Phoenix Reisen, AIDA, Viking, Windstar, Explora Journeys, Holland America Line, Celebrity Cruises i Virgin Voyages.

Najpopularniejszymi kierunkami są Nuuk, zatoka Disko i miejscowości położone w południowej części Grenlandii.