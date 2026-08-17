Projekt nowego terminalu na Ko Samui, jednej z najpopularniejszych wysp wakacyjnych Tajlandii, przechodzi z fazy planowania do realizacji. Władze kraju zakładają, że inwestycja znacząco poprawi infrastrukturę dla branży cruise i pozwoli przyciągnąć większe jednostki, które obecnie nie mogą korzystać z istniejącego portu w Don Sak w prowincji Surat Thani, pisze szwajcarski portal branży turystycznej Travelnews.

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Nowy obiekt ma powstać na powierzchni około 7,5 hektara. Według założeń będzie mógł obsługiwać od 200 do 400 tysięcy pasażerów rejsów wycieczkowych rocznie i około 240 zawinięć statków. Wartość inwestycji szacowana jest na 12,2 miliarda bahtów, czyli około 370 milionów dolarów.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Terminal zostanie zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Prywatny operator będzie odpowiedzialny za budowę i późniejsze zarządzanie obiektem, natomiast państwo planuje rozłożyć spłatę kosztów infrastruktury na 10 lat.

Tajlandia liczy, że inwestycja zwiększy znaczenie południowej części kraju w programach azjatyckich rejsów wycieczkowych. Ko Samui, położona w Zatoce Tajlandzkiej około 700 kilometrów na południe od Bangkoku, już dziś przyciąga turystów dzięki plażom, luksusowym resortom i bliskości Parku Narodowego Mu Ko Ang Thong.

Infrastruktura wyzwaniem dla wyspy

Realizacja projektu wiąże się jednak także z wyzwaniami. Lokalne władze zwracają uwagę przede wszystkim na ograniczone zasoby wody pitnej i brak wystarczającej infrastruktury do oczyszczania ścieków. Rząd rozważa budowę podmorskiego rurociągu i współpracę z lokalnymi instytucjami w celu przygotowania odpowiednich rozwiązań.

Po uruchomieniu terminalu Ko Samui ma stać się ważniejszym punktem na trasach rejsowych po Azji Południowo-Wschodniej. Dla Tajlandii oznacza to szansę na zwiększenie wpływów z turystyki wycieczkowej i rozwój segmentu, który w regionie od lat zyskuje na znaczeniu.