Z danych przedstawicieli branży turystycznej, zebranych przez PAP wynika, że Polacy w wakacje najchętniej wyjeżdżali przede wszystkim do Włoch, Hiszpanii, Grecji, Turcji i Egiptu, a ich urlopy trwały najczęściej ok. tygodnia. Równie dużą popularnością cieszyły się urlopy w lipcu, jak i w sierpniu.

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Częściej, ale krócej – coraz częstszy model wyjazdów Polaków

Jak wskazał w komentarzu dla PAP Matei Psatta z platformy FRU, najpopularniejsze kraje wśród Polaków w tegoroczne wakacje to Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Grecja i Francja. W przypadku miast największym zainteresowaniem cieszyły się głównie te oferujące bogatą ofertę turystyczną i szeroką siatkę połączeń lotniczych - przede wszystkim Rzym, Mediolan, Londyn i Alicante.

„Polacy coraz częściej stawiają na podróże, które pozwalają efektywnie wykorzystać zarówno urlop, jak i budżet. Jeszcze kilka lat temu wakacyjny wyjazd najczęściej oznaczał jeden dłuższy urlop w roku, dziś coraz częściej wybieramy model »częściej, ale krócej«. Potwierdzają to dane FRU: średnia długość pobytu przy rezerwacjach lotów w obie strony w lipcu i sierpniu wyniosła niespełna 8 dni” - wskazał Matei.

Dodał, że najpopularniejsze były wyjazdy trwające od sześciu do ośmiu oraz od trzech do pięciu dni – łącznie stanowiły one blisko 70 proc. wszystkich rezerwacji. Podkreślił też, że Polacy w okresie wakacji równie chętnie podróżują w lipcu, jak i sierpniu.

Co piąty klient eSky.pl wybrał city break

Z danych internetowego biura podróży eSky.pl wynika, że w tegoroczne wakacje Polacy ponownie najchętniej wybierali wypoczynek w krajach południa Europy. Znajdujące się na pierwszym miejscu Włochy odpowiadały za 27 procent wszystkich wyjazdów, druga Hiszpania za 15 procent, a trzecia Grecja za 13 procent. Na dalszych miejscach uplasowała się Malta (11 proc.) i Bułgaria (9,5 proc.).

Katarzyna Hauton z eSky.pl podkreśliła, że ostatni z wymienionych krajów zanotował szczególnie dynamiczny wzrost, bo liczba wyjazdów do tego kraju zwiększyła się sześciokrotnie względem ubiegłego roku. „Jednocześnie sezon 2026 r. pokazał, że Polacy coraz chętniej odkrywają mniej oczywiste kierunki”. Jako przykład podała Albanię, do której liczba sprzedanych pakietów ”lot+hotel” wzrosła siedmiokrotnie w ujęciu rok do roku.

Poinformowała również, że 20 procent klientów tego biura podróży zdecydowało się na krótkie, trzydniowe city breaki. Najpopularniejsze pozostały jednak klasyczne, trwające najczęściej tydzień urlopy. Podróże trwające przynajmniej pięć dni odpowiadały za ponad połowę rezerwacji. Hauton wskazała też, że sierpień cieszył się większą popularnością - liczba wyjazdów była wtedy o ok. 10 procent większa niż w lipcu.

Turcja, Grecja i Egipt z Wakacje.pl

Z danych Wakacje.pl wynika z kolei, że w lipcu i sierpniu klienci portalu wyjeżdżali najczęściej do Turcji, Grecji i Egiptu. Zaraz za podium znalazły się Hiszpania i Tunezja, a dalsze miejsca zajęły kraje południa Europy - Bułgaria, Cypr, Albania, Włochy i Chorwacja. Pierwsza piątka państw odpowiadała za ok. 80 proc. letnich wyjazdów.

W przypadku regionów na pierwszych trzech miejscach znalazła się Riwiera Turecka, Hurghada (Egipt) oraz Marsa Alam (Egipt). Dalej znalazły się: Wybrzeże Egejskie, Kreta (Grecja), Słoneczny Brzeg (Bułgaria), Rodos (Grecja), Zakynthos (Grecja), Majorka (Hiszpania) i Djerba (Tunezja).

Większość, bo około 76 procent wyjazdów kupionych za pośrednictwem serwisu Wakacje.pl obejmowało okres 7-8 dni, kolejne ok. 12 procent to podróże od jednego do sześciu dni, a za prawie 10 procent odpowiadały urlopy od 9 do 13 dni. Polacy najczęściej wyjeżdżali też w lipcu i sierpniu - miesiące te odpowiadały za 29,3 procent i 29,4 procent wszystkich w miesiącach czerwiec-wrzesień. Udział czerwca wyniósł 24,7 procent, a września - 16,6 procent.

W kraju Bałtyk jak zwykle przed górami

W wypadku wyjazdów krajowych, większość podróżnych wybrało się nad Bałtyk lub w góry - wynika z danych dotyczących wakacyjnych wyjazdów portalu rezerwacyjnego Travelist.pl. Oba kierunki odpowiadały za 39 procent pobytów. Pobyty nad jeziorami stanowiły 10 procent, a po 6 procent miały wyjazdy do miast i pozostałe kierunki.

Zdaniem Travelist.pl, Polacy nieco chętniej podróżowali w sierpniu, który odpowiadał za 51 procent wyjazdów wakacyjnych (lipiec 49 proc.). Najchętniej wybieranym przez turystów terminem był długi weekend w połowie sierpnia, na który przypadła co siódma rezerwacja. Jednocześnie jednak przez pierwsze cztery tygodnie wakacji podróżni najchętniej wypoczywali nad Bałtykiem, podczas gdy od ostatniego tygodnia lipca niemal do końca wakacji bardziej popularne były góry.

Raport PIT: Lipiec częściej wybierany niż sierpień na wakacje z biurem podróży

Jak wynika z przedstawionego w tym tygodniu raportu Polskiej Izby Turystycznej (dane z Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Fly.pl), 28,3 procent podróżnych wyjeżdżających na urlop z biurami podróży wybrała Turcję, 18 proc. pojechało do Grecji, a 13,6 procent do Egiptu. Na dalszych miejscach znalazła się Hiszpania (9,6 proc.) i Bułgaria (7,5 proc.). Na czele najpopularniejszych regionów turystycznych uplasowała się Riwiera Turecka, którą zdecydowało się odwiedzić 21,6 procent podróżnych. Egipskie kurorty Hurghada i Marsa Alam miało wybrać odpowiednio 6,5 i 6 procent wyjeżdżających.

PIT wskazała ponadto, że Polacy wyjeżdżali za granicę najczęściej na 7-8 dni (68,4 proc. rezerwacji), 18 procent wybierało pobyty krótsze trwające do 6 dni, a 12,3 procent podróże trwające 9-13 dni.

W raporcie wskazano, że Polacy częściej decydują się na zagraniczne urlopy w lipcu - w tym miesiącu zarezerwowano 29,2 procent ogólnej liczby pobytów w tegorocznym sezonie wakacyjnym. W sierpniu było to 28,8 procent, w czerwcu 25,6 procent, a na wrzesień jest to 16,3 procent.