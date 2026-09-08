Spośród 6,4 miliona turystów, którzy między 1 lipca a 28 sierpnia odwiedzili aglomerację paryską, 4,6 miliona zatrzymało się w samym Paryżu. Stanowili oni 71 procent wszystkich odwiedzających - pisze portal Reise vor-9.

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Najważniejszym zagranicznym rynkiem źródłowym dla Paryża pozostały Stany Zjednoczone. Między 1 lipca a 28 sierpnia do miasta przyleciało 400 tysięcy amerykańskich turystów. Było ich jednak o 0,7 procent mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Jednocześnie kilka mniejszych rynków odnotowało wyraźne wzrosty. Liczba turystów z Polski zwiększyła się o 38,5 procent. Z Portugalii przyjechało o 24 procent więcej gości, a z Meksyku – o 12 procent więcej.

Wysokie temperatury w Paryżu nie przeszkodziły turystom

Tegoroczne lato w Paryżu charakteryzowało się wyjątkowo dużą liczbą upalnych dni. Przez 47 dni temperatura maksymalna przekraczała 30 stopni Celsjusza. Według agencji marketingowej Paris je t'aime (Kocham Paryż) wpływ wysokich temperatur na turystykę był jednak przede wszystkim lokalny.

Podczas fali upałów między 20 a 28 czerwca liczba turystów nocujących w Paryżu była nadal o 1,4 procent wyższa niż rok wcześniej. Z kolei między 7 a 13 lipca liczba ta spadła o 7,2 procent. W czasie fali upałów mocniej zmniejszyła się liczba turystów francuskich i odwiedzających Paryż na jeden dzień niż liczba gości zagranicznych.

W tym roku stolicę Francji odwiedzi tylu samo gości co w 2025 roku

Prognozy na najbliższe miesiące zakładają niewielkie pogorszenie wyników we wrześniu. Obłożenie hoteli ma być o 1 procent niższe niż we wrześniu 2025 roku.

Specjaliści ds. marketingu spodziewają się za to wzrostu w październiku. Obłożenie ma się zwiększyć o 2 procent. Wpływ na wynik będą mieć między innymi wydarzenia odbywające się w Paryżu, w tym targi architektury i budownictwa Batimat, targi spożywcze SIAL, Paris Games Week i mecze NFL na Stade de France.

Urząd turystyki prognozuje, że w całym roku stolicę Francji odwiedzi około 40 milionów turystów. Oznaczałoby to wynik mniej więcej taki sam jak rok wcześniej.