Podczas kontroli stwierdzono, że ośmiu kierowców nie miało wypisu z licencji podczas kontroli, 27 naruszyło przepisy prawa miejscowego, 20 kierowców jeździło bez uprawnień do kierowania, a czterech było po spożyciu środków odurzających lub alkoholu.
Zatrzymano prawo jazdy dziewięciu kierowcom, sześciu posługiwało się fałszywym prawem jazdy, a dwóch zastrzeżonymi kartami pobytu (Bułgarskimi), jeden kierowca posługiwał się cudzymi dokumentami. Okazało się też, że siedmiu kierowców było poszukiwanych.
Zatrzymano 54 dowody rejestracyjne. Okazało się też, że 14 kierowców przebywało w Polsce nielegalnie. „W jednym przypadku stwierdzono przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób podmiotowi, który wykonuje przewóz pojazdem bez wypisu z licencji” - zaznaczył ratusz.
Od początku roku przeprowadzono 2375 takich kontroli.
Ratusz podkreślił, że w przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie pasażer powinien zawiadomić policję oraz może złożyć zgłoszenie do magistratu, w tym również za pośrednictwem portalu Warszawa 19115.
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