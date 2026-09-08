Podczas kontroli stwierdzono, że ośmiu kierowców nie miało wypisu z licencji podczas kontroli, 27 naruszyło przepisy prawa miejscowego, 20 kierowców jeździło bez uprawnień do kierowania, a czterech było po spożyciu środków odurzających lub alkoholu.

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Zatrzymano prawo jazdy dziewięciu kierowcom, sześciu posługiwało się fałszywym prawem jazdy, a dwóch zastrzeżonymi kartami pobytu (Bułgarskimi), jeden kierowca posługiwał się cudzymi dokumentami. Okazało się też, że siedmiu kierowców było poszukiwanych.

Zatrzymane dowody rejestracyjne, nielegalni kierowcy

Zatrzymano 54 dowody rejestracyjne. Okazało się też, że 14 kierowców przebywało w Polsce nielegalnie. „W jednym przypadku stwierdzono przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób podmiotowi, który wykonuje przewóz pojazdem bez wypisu z licencji” - zaznaczył ratusz.

Od początku roku przeprowadzono 2375 takich kontroli.

Ratusz podkreślił, że w przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie pasażer powinien zawiadomić policję oraz może złożyć zgłoszenie do magistratu, w tym również za pośrednictwem portalu Warszawa 19115.