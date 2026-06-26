Autobus sezonowej linii 666 łączy Kraków i Warszawę z Półwyspem Helskim
Nowe połączenie zapewni wygodny dojazd do najpopularniejszych nadmorskich miejscowości, takich jak Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata i Hel – pisze w komunikacie prasowym operator linii 666, FlixBus.
– W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie podróżami nad Bałtyk, wprowadziliśmy do naszej siatki bezpośrednie połączenie do Helu, które umożliwi dotarcie na półwysep bez kłopotliwych przesiadek – mówi wiceprezes FlixBusa na Europę Wschodnią Michał Leman, cytowany w komunikacie.
– Z myślą o miłośnikach aktywnego wypoczynku nasze autobusy zostaną wyposażone w przyczepki rowerowe mieszczące nawet 10 rowerów, w tym także rowery elektryczne. Dzięki temu łatwiej zaplanować aktywny wyjazd z rodziną lub znajomymi i odkrywać malownicze trasy rowerowe Półwyspu Helskiego już od pierwszych chwil pobytu – dodaje Michał Leman.
Koszt przewozu roweru wynosi 5 złotych. Pojazdy kursujące na Hel wyposażone są również w panele słoneczne, wspierające zasilanie urządzeń pokładowych.
Sezonowa linia 666 kursuje raz dziennie, siedem dni w tygodniu, przez całe wakacje. Autobus odjeżdża z Krakowa o godzinie 6:00, do Warszawy przyjeżdża o godzinie 9:40. Dodatkowo na trasie pojawi się nowy przystanek – Warszawa Wilanowska. Przyjazd do Helu zaplanowano na godzinę 19:25. Autobus powrotny odjeżdża z Helu o godzinie 10:00.
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Sezonowa siatka połączeń FlixBusa obejmuje również bezpośrednie kursy do innych nadmorskich kurortów, między innymi Świnoujścia, Międzyzdrojów, Łeby, Kołobrzegu, Mielna czy Krynicy Morskiej.
Po zapowiedzi uruchomienia linii 666 na Hel temat podchwyciły media na całym świecie, w tym Euronews, The Independent, The Sun, CBS News czy New York Post. Powodem takiego zainteresowania i rozgłosu był sprytny zabieg marketingowy FlixBusa, a także wcześniejsza kontrowersyjna historia linii.
Zagraniczni dziennikarze podkreślali połączenie liczby 666, czyli „Liczby Bestii” z Apokalipsy św. Jana, w popkulturze i tradycji chrześcijańskiej uznawanej za symbol Szatana lub Antychrysta, z nazwą miejscowości, która w języku angielskim brzmi jak piekło (hell). Linia 666 nazywana była „autobusem do piekła” (bus to hell), a trasa – „autostradą do piekła” (highway to hell).
Linia 666, obsługiwana przez PKS Gdynia, kursowała już w latach 2006-2023, łącząc Hel z Dębkami. Przewoźnik zmienił jednak jej numer na 669 – powodem były protesty środowisk religijnych i oskarżenia o „promowanie zła”.
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