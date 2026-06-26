Nowe połączenie zapewni wygodny dojazd do najpopularniejszych nadmorskich miejscowości, takich jak Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata i Hel – pisze w komunikacie prasowym operator linii 666, FlixBus.

Reklama Reklama

– W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie podróżami nad Bałtyk, wprowadziliśmy do naszej siatki bezpośrednie połączenie do Helu, które umożliwi dotarcie na półwysep bez kłopotliwych przesiadek – mówi wiceprezes FlixBusa na Europę Wschodnią Michał Leman, cytowany w komunikacie.

Podróż z rowerem na Półwysep Helski

– Z myślą o miłośnikach aktywnego wypoczynku nasze autobusy zostaną wyposażone w przyczepki rowerowe mieszczące nawet 10 rowerów, w tym także rowery elektryczne. Dzięki temu łatwiej zaplanować aktywny wyjazd z rodziną lub znajomymi i odkrywać malownicze trasy rowerowe Półwyspu Helskiego już od pierwszych chwil pobytu – dodaje Michał Leman.

Koszt przewozu roweru wynosi 5 złotych. Pojazdy kursujące na Hel wyposażone są również w panele słoneczne, wspierające zasilanie urządzeń pokładowych.

Sezonowa linia 666 kursuje raz dziennie, siedem dni w tygodniu, przez całe wakacje. Autobus odjeżdża z Krakowa o godzinie 6:00, do Warszawy przyjeżdża o godzinie 9:40. Dodatkowo na trasie pojawi się nowy przystanek – Warszawa Wilanowska. Przyjazd do Helu zaplanowano na godzinę 19:25. Autobus powrotny odjeżdża z Helu o godzinie 10:00.

Sezonowa siatka połączeń FlixBusa obejmuje również bezpośrednie kursy do innych nadmorskich kurortów, między innymi Świnoujścia, Międzyzdrojów, Łeby, Kołobrzegu, Mielna czy Krynicy Morskiej.

Światowe media piszą o „autobusie do piekła”

Po zapowiedzi uruchomienia linii 666 na Hel temat podchwyciły media na całym świecie, w tym Euronews, The Independent, The Sun, CBS News czy New York Post. Powodem takiego zainteresowania i rozgłosu był sprytny zabieg marketingowy FlixBusa, a także wcześniejsza kontrowersyjna historia linii.

Zagraniczni dziennikarze podkreślali połączenie liczby 666, czyli „Liczby Bestii” z Apokalipsy św. Jana, w popkulturze i tradycji chrześcijańskiej uznawanej za symbol Szatana lub Antychrysta, z nazwą miejscowości, która w języku angielskim brzmi jak piekło (hell). Linia 666 nazywana była „autobusem do piekła” (bus to hell), a trasa – „autostradą do piekła” (highway to hell).

Linia 666, obsługiwana przez PKS Gdynia, kursowała już w latach 2006-2023, łącząc Hel z Dębkami. Przewoźnik zmienił jednak jej numer na 669 – powodem były protesty środowisk religijnych i oskarżenia o „promowanie zła”.