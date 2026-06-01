Od 26 czerwca przez całe lato FlixBus będzie woził pasażerów z Krakowa i Warszawy na Hel, o czym zawiadamia w komunikacie. Nowe bezpośrednie połączenie to odpowiedź przewoźnika na rosnące zainteresowanie wakacyjnymi podróżami nad Bałtyk. Nowa linia będzie kursować pod numerem 666, a bilety są już dostępne w sprzedaży.

– Półwysep Helski od lat przyciąga turystów z całej Polski, a w szczycie sezonu letniego infrastruktura transportu zbiorowego w regionie jest intensywnie wykorzystywana. Linia 666 z Krakowa przez Warszawę to wygodny i przystępny cenowo sposób dotarcia nie tylko na Hel, ale również do najpopularniejszych kurortów Półwyspu Helskiego – mówi wiceprezes na Europę Wschodnią we FlixBus Michał Leman, cytowany w komunikacie. – Co więcej, w sezonie FlixBus będzie dojeżdżał do ponad 50 nadmorskich miejscowości – dodaje.

Kursy 666 przez całe wakacje

Połączenia FlixBusa na Półwysep Helski będą realizowane codziennie w sezonie letnim. Autobus będzie odjeżdżał z Krakowa o godzinie 6:00, a z Warszawy o 10:30. Przyjazd do Helu zaplanowano 19:25. Linią 666 będzie można również dojechać do takich kurortów jak Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia czy Jurata.

Uruchomienie nowych tras wpisuje się w strategię rozwoju siatki połączeń krajowych FlixBusa i odpowiada na sezonowy wzrost popytu na transport do miejscowości nadmorskich – głosi komunikat.

Największy hub operacyjny FlixBusa w regionie

Polska jest dziś największym rynkiem autobusowym FlixBusa w Europie Środkowo-Wschodniej. Przewoźnik oferuje połączenia do 547 miast w 23 krajach, w tym do 230 miast w Polsce. Warszawa pełni funkcję głównego hubu w kraju, z którego dostępnych jest 437 bezpośrednich połączeń – tylko z przystanku Warszawa Zachodnia codziennie realizowanych jest około 200 kursów. Firma planuje uruchomić nowe przystanki, między innymi przy stacjach metra Wilanowska i Imielin.

Ponad połowa regularnie kursujących autobusów FlixBusa wyposażona jest w kamery typu dash-cam, prawie połowa ma windy dla osób z niepełnosprawnościami, a 65 procent – miejsca do przewozu rowerów. Od 2026 roku każdy nowo zakupiony pojazd będzie wyposażony w system alko-lock.

Spółka oferuje swoje usługi w łącznie 43 krajach, docierając do ponad 5500 miejsc.