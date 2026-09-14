Według tego, co sam pisze, latem jego samoloty do Azji Zachodniej, Europy, na Bliski Wschód i do obu Ameryk i Afryki były wypełnione w ponad 75 procentach. „Szczególnie dobre wyniki odnotowano na trasach do i z Indonezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Wielkiej Brytanii. Wzrosło również zainteresowanie miejscami w klasie premium economy, szczególnie na trasach do obu Ameryk”.

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Linia lotnicza przekonuje, że Dubaj „wciąż przyciąga wielu zagranicznych gości – tylko w drugiej połowie sierpnia do miasta przyleciało liniami Emirates ponad 500 tysięcy pasażerów, co oznaczało wzrost o 7 procent w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Wśród podróżnych znaleźli się zarówno mieszkańcy wracający przed rozpoczęciem roku szkolnego, nowi rezydenci przeprowadzający się do Dubaju, jak i turyści wybierający miasto na późnowakacyjny wypoczynek”.

Emirates przyciąga pasażerów lepszymi warunkami

Przewoźnik przypomina, że wprowadził ułatwienia mające zachęcić pasażerów do skorzystania z jego usług. Latem umożliwiał jedną bezpłatną zmianę daty podróży na loty do wszystkich obsługiwanych miejsc i nielimitowane, bezpłatne zmiany rezerwacji w wypadku lotów do Dubaju. Linia obniżyła też opłaty za zwrot biletów i wprowadziła „comprehensive travel cover”, czyli pakiet obejmujący m.in. koszty leczenia związane z konfliktami zbrojnymi i zakłóceniami ruchu lotniczego.

Od początku 2026 roku Emirates odebrały 18 nowych samolotów: 11 Airbusów A350 i siedem frachtowych Boeingów 777. Do końca roku do floty dołączy jeszcze sześć A350. Program modernizacji objął już 104 samoloty, w tym 53 Boeingi 777 i 51 Airbusów A380. Dzięki temu liczba maszyn z miejscami w klasie premium economy i najnowszymi produktami Emirates wzrosła do 137, a do końca roku będzie to 155 samolotów. Wprowadził już klasę premium economy w maszynach latających do 90 destynacji. Prawie 50 samolotów wyposażył już w system Starlink, który zapewnia pasażerom internet podczas lotu.

Rozbudowa siatki połączeń

W nadchodzącym sezonie zimowym Emirates będzie rozwijać siatkę połączeń. 1 października uruchomi połączenie do Helsinek, planuje również dodatkowe codzienne rejsy m.in. do Akry, Tokio–Narita, Ho Chi Minh i Hanoi. Jedno z codziennych połączeń do Delhi będzie realizował airbusem A380.

Od końca października Airbus A350 pojawi się również na trasach do Larnaki, na Maltę, do Nairobi i Hamburga, a w listopadzie na Mauritius – zapewnia.