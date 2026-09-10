Jeden z bliskowschodnich kierunków Wizz Aira będzie dostępny z dwóch polskich lotnisk
Jak czytamy w komunikacie przewoźnika, będzie on stopniowo przywracał w sezonie zimowym 12 tras i 49 połączeń tygodniowo do Jordanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Zaplanował w sumie w swoich samolotach 470 tysięcy miejsc z dziewięciu europejskich miast, w tym z dwóch w Polsce.
Z Katowic i Krakowa Wizz Air będzie latał do Abu Zabi. Z pierwszego z tych miast od 25 października pięć razy w tygodniu, a z drugiego od 27 października trzy razy w tygodniu.
Pozostałe loty, o których informuje będzie wykonywał na Bliski Wschód z Budapesztu, Rzymu, Mediolanu, Larnaki, Sofii, Bukaresztu i Cluj.
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„Stopniowe przywracanie połączeń jest następstwem najnowszego przeglądu i aktualizacji zaleceń Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) dotyczących wykonywania operacji lotniczych w obszarach objętych konfliktami w regionie, a także kompleksowych ocen operacyjnych i bezpieczeństwa przeprowadzonych przez Wizz Air. Linia będzie nadal uważnie monitorować rozwój sytuacji i pozostawać w kontakcie z właściwymi organami. Wszystkie połączenia podlegają bieżącej ocenie sytuacji operacyjnej i bezpieczeństwa” - czytamy w komunikacie.
– Z ogromną radością potwierdzamy powrót Dubaju, Abu Zabi, Dżuddy i Ammanu do siatki połączeń Wizz Aira. Wiemy, jak bardzo nasi pasażerowie czekali na te kierunki, dlatego ich powrót następuje w idealnym momencie – właśnie wtedy, gdy wiele osób zaczyna planować zimowe wyjazdy – przekonuje cytowany tamże menedżer linii lotniczej od komunikacji Salvatore Gabriele.
Planowane połączenia Wizz Aira na Bliski Wschód
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