Ograniczeniem objęte są historyczne centra Aten i Salonik (na zdjęciu)
Rząd Grecji przedłuża ograniczenia dotyczące rejestrowania nowych nieruchomości na wynajem krótkoterminowy w centralnych częściach Aten i Salonik do 2027 roku. Oznacza to, że nowe lokale w wyznaczonych obszarach obu miast nadal nie będą mogły zostać wpisane do Rejestru Nieruchomości przeznaczonych dla turystów.
Decyzję ogłosił minister gospodarki narodowej i finansów Kyriakos Pierrakakis w ramach rządowego pakietu mieszkaniowego podczas 90. Międzynarodowych Targów Salonickich (TIF) - donosi portal Greek Travel Pages.
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Ograniczenia obejmują pierwszą, drugą i trzecią dzielnicę Aten i pierwszą wspólnotę miejską Salonik.
W Atenach zamrożenie rejestracji nowych lokali przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy weszło w życie po raz pierwszy w 2025 roku. We wszystkich trzech objętych nim dzielnicach będzie obowiązywać do 31 grudnia 2027 roku. Pierwsza dzielnica miejska obejmuje m.in. Plakę, Monastiraki, Syntagmę, Omonię, Kolonaki, Exarcheię, Ilisię, Neapoli i Koukaki. W skład drugiego okręgu miejskiego wchodzą Mets, Neos Kosmos, Agios Artemios i Pagrati, natomiast trzeci obejmuje Petralonę, Thiseio, Gazi, Votanikos, Metaxourgeio i Rouf.
Ograniczenia oznaczają, że nowe nieruchomości znajdujące się na tych obszarach nie mogą uzyskać numeru rejestru nieruchomości (AMA), który jest wymagany do prowadzenia działalności związanej z wynajmem krótkoterminowym.
W Salonikach przedłużone ograniczenia obejmują Pierwszą Wspólnotę Miejską. Zawieszenie rejestracji nowych mieszkań na wynajem krótkoterminowy zaczęło tam obowiązywać 1 marca 2026 roku i zostało przedłużone do 2027 roku.
Objęty ograniczeniami obszar obejmuje historyczne i handlowe centrum wokół placu Arystotelesa, a także obszar wzdłuż osi Egnatia i Tsimiski, Ladadikę oraz rejon portu. Ograniczenia sięgają również wzdłuż wybrzeża do Białej Wieży i obejmują okolice Rotundy, Kamary, Navarinou, Valaoritou oraz Ano Poli.
Środek dotyczy części miasta, w których koncentruje się działalność związana z wynajmem krótkoterminowym i gdzie wzrosła presja na dostępność mieszkań.
Przedłużenie ograniczeń jest częścią szerszych działań rządu mających zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem długoterminowy i złagodzenie presji na rynku nieruchomości.
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Oprócz ograniczeń rząd rozszerza zachęty podatkowe, których celem jest skierowanie większej liczby nieruchomości na tradycyjny rynek wynajmu.
W latach 2027–2030 będzie kontynuowane pełne zwolnienie z podatku dochodowego dla właścicieli, którzy udostępniają puste nieruchomości na wynajem długoterminowy. Ulga obejmie również właścicieli, którzy przekształcą nieruchomości obecnie wynajmowane krótkoterminowo w lokale przeznaczone na wynajem długoterminowy.
Połączenie ograniczeń dotyczących rejestracji nowych nieruchomości na wynajem krótkoterminowy z zachętami do zawierania umów najmu długoterminowego jest elementem szerszej strategii rządu mającej zwiększyć podaż mieszkań na obszarach o dużym popycie mieszkaniowym.
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