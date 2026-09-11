Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Turystyki wynika, że do końca sierpnia 2026 roku Maroko odwiedziło 14,1 miliona turystów. To o 4,5 procent więcej niż w tym samym okresie 2025 roku – pisze portal Le360.
Wzrost był szczególnie widoczny latem. W sierpniu pierwszy liczba turystów przekroczyła 2 miliony, co oznaczało zwyżkę o 3 procent w porównaniu z tym samym miesiącem 2025 roku.
Skumulowany wzrost jest szczególnie istotny, ponieważ następuje po okresie wysokiej liczby przyjazdów. Wśród głównych czynników wskazywanych jako wyjaśnienie tego trendu są wzmocnienie marokańskiej oferty turystycznej i zwiększenie zdolności kraju do przyciągania zagranicznych odwiedzających. Na wzrost atrakcyjności królestwa wpłynęły dywersyfikacja rynków źródłowych, promocja nowych regionów i rozwój oferty obejmującej turystykę kulturalną, plażową, przyrodniczą, rekreacyjną i biznesową – czytamy w portalu.
Czytaj więcej
Maroko planuje zwiększyć do 2030 roku liczbę miejsc noclegowych o 20 procent, inwestując miliardy w turystykę i infrastrukturę hotelową. To element...
Znaczenie ma również poprawa komunikacji lotniczej i stopniowa rozbudowa międzynarodowych połączeń z głównymi ośrodkami turystycznymi Maroka. Większa przepustowość transportu i łatwiejszy dostęp do takich miast jak Marrakesz, Agadir, Casablanca, Tanger i Rabat ułatwiają przyjazdy turystów i pozwalają krajowi przyciągać zarówno odwiedzających z tradycyjnych rynków, jak i nowych turystów.
Istotną rolę w tej dynamice odgrywają turyści z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Belgii i Holandii.
– Dynamika marokańskiej turystyki opiera się na solidnych fundamentach – przekonuje minister turystyki, rzemiosła i gospodarki Fatim-Zahra Ammor, cytowana przez Le360. – Plan działania na lata 2023–2026 pokazał, że inwestowanie w główne czynniki napędzające rozwój turystyki przynoszą efekty, zarówno pod względem liczby odwiedzających, jak i wpływu społeczno-gospodarczego.
Minister zaznacza zarazem, że „potencjał jest nadal ogromny”. – Kolejny etap powinien pozwolić nam go pomnożyć i uczynić jeszcze bardziej korzystnym dla wszystkich terytoriów i interesariuszy w sektorze – zapewnia Ammor.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas