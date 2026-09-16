Lotnisko leżące na południu wyspy, 60 kilometrów od jej stolicy, Santa Cruz de Tenerife, obsłużyło w zeszłym roku prawie 14 milionów pasażerów.

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Największa część inwestycji, która ma ruszyć w 2027 roku obejmie przebudowę terminala, której koszt szacowany jest na 464 miliony euro. Kolejne 48,4 miliona euro zostanie przeznaczone na rozbudowę parkingów P1 i P3 dla samochodów osobowych oraz pojazdów firm wynajmujących auta. Modernizacja nie obejmuje zmian na płycie lotniska.

Prace będą podzielone na kilka etapów, aby zachować ciągłość działania portu przez cały okres budowy. Celem inwestycji jest stworzenie jednolitego stylu architektonicznego dla części obiektu, które były rozbudowywane w ciągu niemal 50 lat.

Powstanie nowoczesna przestrzeń dla pasażerów

W obecnym Terminalu 1 dziewięć części budynku zostanie najpierw wzmocnionych i gruntownie odnowionych. Pozostała część terminala zostanie wyburzona i przebudowana.

Plan obejmuje utworzenie nowej hali przylotów, centralnego punktu kontroli paszportowej dla pasażerów spoza strefy Schengen i nowej strefy odbioru bagażu.

Terminal 2 i budynek łączący zostaną wydłużone o 50 metrów w kierunku przodu i o 25 metrów na zachód. Dzięki temu powstanie bardziej spójna strefa odpraw i dostosowany system obsługi bagażu.

Projekt przewiduje również powiększenie strefy odlotów, która obejmie tylną część terminala i istniejącą obecnie przestrzeń odpraw.

Do lotniska dojedzie też kolej

Na lotnisku powstanie także centralne stanowisko kontroli paszportowej dla pasażerów odlatujących. Trzy istniejące części budynku zostaną połączone wspólnym dachem, który ma nadać obiektowi jednolity wygląd pod względem architektonicznym i funkcjonalnym.

W ramach modernizacji zaplanowano również utworzenie promenady łączącej halę przylotów z autobusami, innymi środkami transportu publicznego i planowaną linią kolejową Tren del Sur.

Planowana trasa kolejowa o długości około 80 kilometrów ma połączyć aglomerację Santa Cruz z południem wyspy. Przebiegać będzie przez Candelarię, San Isidro, lotnisko Tenerife South i Los Cristianos do Costa Adeje.