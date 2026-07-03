Inicjatywa została przygotowana przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wysp Kanaryjskich i zyskała poparcie Federacji Gmin Wysp Kanaryjskich (FECAM). Jej głównym celem jest formalne uporządkowanie statusu gmin turystycznych i wzmocnienie jakości usług publicznych zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających archipelag turystów – pisze hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.

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Ustawa zakłada też stworzenie nowych struktur zarządczych w gminach turystycznych, w tym stanowisk koordynatorów poszczególnych obszarów administracji. Rozwiązania te mają zwiększyć efektywność zarządzania w miejscowościach silnie uzależnionych od turystyki. Projekt określa także zasady uzyskiwania i utraty statusu gminy turystycznej oraz katalog obowiązków i uprawnień wynikających z tego statusu.

Dwie kategorie: doskonałość i wyjątkowość

Najważniejszym elementem projektu jest podział gmin turystycznych na dwie kategorie: gminy „doskonałe” i gminy „wyjątkowe”. Aby uzyskać status gminy doskonałej, samorząd będzie musiał spełnić co najmniej dwa z trzech kryteriów: roczna liczba turystów pięciokrotnie przewyższająca liczbę mieszkańców, minimum 4000 miejsc noclegowych dla turystów, w tym również w najmie krótkoterminowym, liczba hoteli pięciogwiazdkowych odpowiadająca co najmniej 10 procentom populacji mieszkańców. Dodatkowo gmina będzie musiała wykazać, że turystyka stanowi ponad 15 procent jej gospodarki. Wymagany będzie w tym celu raport przygotowany przez radę społeczno-gospodarczą lub jeden z dwóch uniwersytetów archipelagu.

W wypadku tzw. zielonych wysp, czyli La Palmy, La Gomery i El Hierro – kryteria będą mniej restrykcyjne. Wystarczy, że liczba turystów trzykrotnie przewyższy populację, a baza noclegowa osiągnie co najmniej 2000 miejsc.

Gminy „wyjątkowe” – niższy próg, unikatowe zasoby

Druga kategoria – gmina turystyczna o charakterze wyjątkowym – będzie przyznawana jednostkom samorządowym, które mają co najmniej dwa unikatowe zasoby turystyczne i osiągają co najmniej 5 procent udziału turystyki w lokalnej gospodarce. W praktyce oznacza to, że nawet mniejsze gminy będą mogły uzyskać specjalny status, jeśli posiadają wyróżniające się atrakcje i rozwiniętą, choć o mniejszym znaczeniu turystykę.

Uzyskanie statusu gminy turystycznej będzie wiązało się z możliwością używania oficjalnego oznaczenia i symbolu graficznego potwierdzającego przynależność do systemu.

Władze regionalne będą mogły uwzględniać te gminy w działaniach promocyjnych i programach ochrony środowiska i rozwoju turystyki. Status ma również wpływać na sposób planowania polityki gospodarczej regionu. Gminy turystyczne będą ponadto brane pod uwagę przy podziale pieniędzy przeznaczonych na rekompensatę zwiększonych kosztów związanych z obsługą ruchu turystycznego.

Obowiązki: więcej planowania i ochrona zasobów

Nowe przepisy nakładają także szereg obowiązków. Gminy turystyczne będą zobowiązane do dostosowania lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizowania regulacji administracyjnych i utrzymania i rozwoju przestrzeni publicznych. Szczególny nacisk położono na ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz zrównoważony rozwój obszarów turystycznych. Gminy będą musiały również dbać o dywersyfikację oferty turystycznej i przeciwdziałać degradacji środowiska, co ma wspierać długofalową atrakcyjność regionu.

Projekt ustawy, jak podkreślają jego autorzy, ma stanowić odpowiedź na rosnące znaczenie turystyki w gospodarce Wysp Kanaryjskich i potrzebę lepszego zarządzania intensywnym ruchem turystycznym. Jeżeli zostanie przyjęty, Wyspy Kanaryjskie jako jeden z najważniejszych europejskich regionów turystycznych wprowadzi formalny system klasyfikacji gmin, który może stać się wzorem dla innych miejsc w kraju zmagających się z podobnymi problemami – pisze Hosteltur.