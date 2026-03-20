Wyspy Kanaryjskie zmieniają strategię turystyczną - mniej turystów, większe dochody

Wyspy Kanaryjskie redefiniują swoje podejście do turystyki, koncentrując się na jakości usług, zrównoważonym rozwoju oraz maksymalizacji korzyści ekonomicznych dla regionu. Kluczowym narzędziem realizacji tych założeń jest plan strategiczny „Canarias Destino 2025–2027”, wdrażany przez Turismo de Islas Canarias pod kierownictwem Jose Juana Lorenza, pisze niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell.

Reklama Reklama

Jak zaznacza Lorenzo, nowa strategia odchodzi od modelu opartego na wzroście liczby odwiedzających. Priorytetem staje się zwiększenie wartości generowanej przez turystykę, przy jednoczesnym ograniczeniu presji na środowisko i infrastrukturę.

Jednym z filarów strategii jest przyciąganie nowych grup turystów. Region zamierza koncentrować się na podróżnych o większych wydatkach, preferujących dłuższe pobyty oraz wykazujących większą świadomość ekologiczną i kulturową.

Szczególny nacisk położono na segment premium oraz turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem, wellness i ofertą przyrodniczą. Według władz regionu to właśnie te grupy lepiej wpisują się w model rozwoju archipelagu, sprzyjając stabilności ekonomicznej i bardziej odpowiedzialnemu korzystaniu z zasobów.