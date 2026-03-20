Wyspy Kanaryjskie zmieniają strategię turystyczną - mniej turystów, większe dochody

Wyspy Kanaryjskie redefiniują swoje podejście do turystyki, koncentrując się na jakości usług, zrównoważonym rozwoju oraz maksymalizacji korzyści ekonomicznych dla regionu. Kluczowym narzędziem realizacji tych założeń jest plan strategiczny „Canarias Destino 2025–2027”, wdrażany przez Turismo de Islas Canarias pod kierownictwem Jose Juana Lorenza, pisze niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell.
Jak zaznacza Lorenzo, nowa strategia odchodzi od modelu opartego na wzroście liczby odwiedzających. Priorytetem staje się zwiększenie wartości generowanej przez turystykę, przy jednoczesnym ograniczeniu presji na środowisko i infrastrukturę.
Jednym z filarów strategii jest przyciąganie nowych grup turystów. Region zamierza koncentrować się na podróżnych o większych wydatkach, preferujących dłuższe pobyty oraz wykazujących większą świadomość ekologiczną i kulturową.
Szczególny nacisk położono na segment premium oraz turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem, wellness i ofertą przyrodniczą. Według władz regionu to właśnie te grupy lepiej wpisują się w model rozwoju archipelagu, sprzyjając stabilności ekonomicznej i bardziej odpowiedzialnemu korzystaniu z zasobów.
Czytaj więcej
W ubiegłym roku turyści wykupili w Hiszpanii rekordowe 366,7 miliona noclegów. Turyści krajowi najchętniej wypoczywali w Andaluzji, Katalonii i Wal...
Równolegle władze regionalne konsekwentnie ograniczają rozwój infrastruktury turystycznej. Obowiązuje moratorium na wyznaczanie nowych terenów pod inwestycje hotelowe. Na obszarach już przeznaczonych pod turystykę dopuszczalne są wyłącznie inwestycje w hotele cztero- i pięciogwiazdkowe, które muszą spełniać rygorystyczne normy zrównoważonego rozwoju.
Efekty tej polityki są już widoczne – od 2019 roku liczba miejsc noclegowych w hotelach i apartamentach na Wyspach Kanaryjskich zmniejszyła się o około 7 procent, co potwierdza konsekwencję w realizacji strategii ograniczania nadpodaży.
Istotnym elementem zmian jest również zaostrzenie regulacji dotyczących wynajmu krótkoterminowego. Od grudnia obowiązują nowe przepisy regulujące rynek najmu wakacyjnego. W pierwszym etapie wstrzymano wydawanie zezwoleń na nowe obiekty, a jednocześnie rozpoczęto kontrolę już istniejących licencji.
Zgodnie z nowymi zasadami na rynku pozostaną wyłącznie te obiekty, które spełniają wszystkie wymogi prawne. Działania te mają na celu uporządkowanie rynku, ograniczenie niekontrolowanego rozwoju segmentu najmu krótkoterminowego oraz zapewnienie większej równowagi pomiędzy turystyką a potrzebami lokalnych społeczności.
Czytaj więcej
Choć liczba noclegów spadła, Baleary osiągnęły w 2025 roku rekordowe przychody z turystyki, 23,4 miliarda euro. Archipelag umacnia model oparty na...
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
W Poznaniu powstaje Kiciokociolandia – pierwsze w Polsce muzeum poświęcone bohaterce książek dla dzieci Kici Koc...
W ubiegłym roku Polska uplasowała się w szwajcarskich statystykach turystycznych na drugim miejscu pod względem...
Zwiedzanie Katedry w Kolonii – jednego z najważniejszych zabytków Niemiec i symbolu Kolonii – wkrótce będzie pła...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas