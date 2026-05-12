Przedstawiciele lankijskiej i polskiej branży turystycznej spotkali się wczoraj w Warszawie na konferencji połączonej z warsztatami B2B pod hasłem „Sri Lanka Roadshow & Network Session 2026”. Celem spotkania było przybliżenie Sri Lanki jako jednego z najciekawszych kierunków podróżniczych nadchodzącego sezonu.

Jak pisze w komunikacie jego organizator, agencja Louder, Polska znalazła się w tym roku na liście priorytetowych rynków Sri Lanki – to lankijska branża turystyczna przyjeżdża do Warszawy, aby nawiązać współpracę z polskimi partnerami, a nie odwrotnie.

Sri Lanka stawia na zrównoważony rozwój i bezpłatne wizy

Podczas konferencji Biuro Promocji Turystyki Sri Lanki (Sri Lanka Tourism Promotion Bureau) zaprezentowało założenia strategii turystycznej na lata 2026–2030. Zakłada ona uproszczenie procedur wizowych, rozbudowę infrastruktury ekoturystycznej i cyfryzację usług.

Na liście 40 krajów, dla których Sri Lanka planuje wprowadzenie bezpłatnego zezwolenia turystycznego ETA, znalazła się także Polska.

Projekt trafił już do parlamentu – jeśli ustawa wejdzie w życie zgodnie z planem, polscy turyści będą mogli uzyskać zezwolenie online za darmo. Już teraz procedura jest w pełni cyfrowa i zajmuje zaledwie kilka minut.

Sri Lanka planuje wzrost turystyki

W 2026 roku Sri Lanka chce przyjąć 2,5-3 miliony turystów i osiągnąć 4 miliardy dolarów przychodów z turystyki. Rok 2025 zakończył się wynikiem prawie 2,4 miliona turystów, co oznacza wzrost o 15,1 procent w porównaniu z rokiem 2024.

Z przedstawionych podczas konferencji danych wynika, że przeciętny pobyt turysty z Europy trwa od 10 do 12 dni, a to zdecydowanie dłużej niż w wypadku turystów z Azji. Widać rosnące zainteresowanie ekoturystyką, dziedzictwem kulturowym, wellness i turystyką przygodową.

– Chcemy nawiązywać trwałe partnerstwa z polskimi touroperatorami, ponieważ to oni najlepiej znają potrzeby swoich klientów. Naszym zadaniem jest dostosować to, co Sri Lanka ma do zaoferowania, do tych oczekiwań. W ten sposób obie strony odnoszą korzyści, a turyści wracają z niezapomnianymi doświadczeniami, które chętnie polecają innym – mówi przedstawiciel Biura Promocji Turystyki Sri Lanki Masitha de Thabrew, cytowany w komunikacie.

Jak dotrzeć z Polski do Sri Lanki?

23 października 2026 roku British Airways uruchomią bezpośrednie połączenie z Londynu-Gatwick do Colombo, które będzie obsługiwane trzy razy w tygodniu w sezonie zimowym.

Dla polskich turystów, którzy traktują Londyn jako jeden z głównych węzłów przesiadkowych, to dobra opcja, zwłaszcza w obliczu trudności na trasach przez Dubaj i Dohę – głosi komunikat.

Jednocześnie Sri Lanka rozwija siatkę połączeń z innymi europejskimi i azjatyckimi hubami, aby podróżni nie byli uzależnieni od jednej trasy.