Według najnowszej analizy „Impactur” przygotowanej przez Exceltur sektor turystyczny odpowiadał w 2025 roku za 23,4 miliarda euro produktu krajowego brutto Wysp Kanaryjskich, co stanowiło 37,7 procent całej gospodarki archipelagu. Od 2019 roku turystyka zapewniała niemal połowę wzrostu aktywności gospodarczej regionu – przytacza wnioski portal branży turystycznej Hosteltur.

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Turyści zostawiają coraz więcej pieniędzy

Branża turystyczna pozostaje największym pracodawcą na Wyspach. W latach 2019-2025 sektor stworzył ponad 76,5 tysiąca nowych miejsc pracy, a łączne zatrudnienie związane z turystyką osiągnęło 413 tysięcy osób, czyli ponad 42 procent całego lokalnego rynku pracy.

– Wzrost opiera się przede wszystkim na wartości generowanej przez turystykę, a nie na samej liczbie odwiedzających – podkreślała podczas prezentacji raportu odpowiadająca za turystykę w rządzie Wysp Kanaryjskich minister Jéssica de León.

Autorzy badania wskazują na rosnące wydatki turystów zagranicznych i krajowych. Goście z zagranicy zostawili w 2025 roku w regionie 17,4 miliarda euro, o 7,1 procent więcej niż rok wcześniej i o 61,6 procent więcej niż w 2019 roku. Więcej wydawano przede wszystkim na gastronomię i atrakcje turystyczne. Wzrosły również wydatki turystów z Hiszpanii kontynentalnej i samych mieszkańców archipelagu.

Rosną hotele pięciogwiazdkowe, znikają trzygwiazdkowe

Raport pokazuje, że region systematycznie zmienia profil swojej oferty noclegowej. W latach 2019-2025 liczba pokojów w hotelach pięciogwiazdkowych wzrosła o 30,7 procent, podczas gdy baza obiektów niższych kategorii została ograniczona. Tylko w ubiegłym roku ubyło prawie 2,7 tysiąca miejsc w hotelach jedno- i trzygwiazdkowych, a segment pięciogwiazdkowy powiększył się o 1781 miejsc.

Exceltur zwraca również uwagę na silny efekt mnożnikowy turystyki. Każde 100 euro przynosi dodatkowe 44,5 euro w innych sektorach gospodarki, m.in. handlu, budownictwie, logistyce i energetyce.

W 2025 roku inwestycje w turystykę osiągnęły rekordowe 1,18 miliarda euro, co ma wspierać dalszą poprawę jakości oferty i dywersyfikację produktów turystycznych archipelagu.