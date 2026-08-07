Miasto wysoko nad ziemią. Niezwykły most w Chinach stał się internetowym hitem
W chińskim miasteczku Linshi, położonym w dzielnicy Fuling megamiasta Chongqing, znajduje się przeprawa, która przyciąga uwagę internautów na całym świecie. Liczący około 400 metrów długości most spoczywa na żelbetowych oraz metalowych filarach i rozciąga się nad doliną strumienia Lixiang, niedaleko jego ujścia do rzeki Jangcy.
Konstrukcja przywodzi na myśl historyczne europejskie mosty z zabudową mieszkalno-handlową, takie jak słynne Ponte Vecchio we Florencji czy Krämerbrücke w Erfurcie. Chiński projekt łączy w sobie tradycyjną lokalną architekturę z bardziej zachodnimi elementami. Niektóre domy zostały pomalowane na pastelowe kolory, można tam znaleźć różne style architektoniczne, a nawet miniaturową kopię Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro czy platformę do skoków na bungee.
Wokół kompleksu narosło sporo mitów. W popularnych postach w mediach społecznościowych często pojawia się m.in. informacja, że mieszkańcy sami zbudowali tam swoje domy. Rzeczywistość jest jednak nieco inna. Most został wybudowany w latach 2006-2008 i miał stanowić atrakcję przyciągającą zwiedzających. Jest częścią kompleksu turystycznego, który powstał w ramach rewitalizacji obszarów wiejskich. Pełni głównie funkcję handlowo-rekreacyjną. Znajdziemy tam punkty gastronomiczne, sklepy i domy, a całość stanowi element większego miasteczka winiarskiego z parkiem rozrywki i kolejką linową.
Już kilka lat temu chińskie media informowały, że most przykuł uwagę odwiedzających i stał się hitem w internecie dzięki nietypowemu połączeniu tradycyjnej architektury chińskiej z budynkami w stylu zachodnim. Jak podaje portal China Plus Culture, znajdujące się na nim obiekty to w większości sklepy, które mają na celu ożywienie lokalnej turystyki.
Jak zauważa włoski dziennik La Stampa, śmiała wizja, która miała przyciągnąć turystów, nie do końca spełniła oczekiwania. Choć władze próbowały ożywić miejsce pastelowymi kolorami i nietypowymi ozdobami, niektórzy obserwatorzy krytykują estetykę konstrukcji. Dla części odwiedzających całość przypomina raczej nieco przygnębiający plan filmowy lub staromodny park rozrywki niż harmonijną, żywą dzielnicę.
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