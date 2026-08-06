Jak przekazał w czwartek Urząd Marszałkowski w Łodzi, podpisanie listu intencyjnego z przedstawicielami 19 gmin, przez które ma przebiegać trasa, rozpoczyna współpracę samorządów przy przygotowaniu tego przedsięwzięcia; to jeden z pierwszych kroków wynikających z przyjętej przez zarząd województwa Polityki Rozwoju Mobilności Rowerowej w Łódzkiem.

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– Chcemy, aby „Velo Warta” była trasą dla każdego: bezpieczną, wygodną i dostępną niezależnie od wieku, kondycji czy rodzaju roweru. Rower to dziś nie tylko sposób na aktywny wypoczynek, ale także ważny element nowoczesnego transportu i turystyki – powiedziała Skrzydlewska. Dodała, że trasa ma być wizytówką regionu i impulsem do rozwoju turystyki w gminach położonych wzdłuż Warty.

Velo Warta - podpisanie listu intencyjnego Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Potrzeba współpracy 19 gmin

Podpisany dokument określa zasady współpracy pomiędzy zarządem regionu a samorządami zaangażowanymi w przygotowanie projektu, natomiast szczegółowe zasady finansowania wkładu własnego zostaną określone w odrębnych porozumieniach zawartych z poszczególnymi gminami.

Planowany przebieg szlaku „Velo Warta” obejmuje teren 19 gmin. Trasa ma prowadzić możliwie blisko rzeki Warty – od granicy z województwem śląskim do granicy z województwem wielkopolskim. W projekcie uwzględniono także pętlę wokół zbiornika Jeziorsko, który jest jednym z najważniejszych miejsc rekreacji i wypoczynku w tej części regionu.

– Od wielu lat rozwijamy w naszej gminie turystykę aktywną. „Velo Warta” to dla nas bardzo ważny projekt, ponieważ połączy nas z woj. śląskim i Szlakiem Orlich Gniazd. Trasa rowerowa nr 17, biegnąca wzdłuż Warty, pozwoli stworzyć wyjątkową pętlę turystyczną, opartą na walorach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – zaznaczył wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk.

200 kilometrów trasy nad Wartą tylko dla rowerzystów

Projekt 200-kilometrowej trasy wzdłuż Warty wpisuje się także w strategię rozwoju gminy Pęczniew. Zdaniem jej wójta Marcina Janiaka, nowa trasa rowerowa uzupełni istniejącą ofertę turystyczną gminy, której ważnym elementem jest port jachtowy i infrastruktura nad Jeziorskiem. Turyści będą mogli jeszcze łatwiej łączyć różne formy aktywnego wypoczynku, a lokalni przedsiębiorcy zyskają nowe możliwości rozwoju.

Za przygotowanie całości inwestycji odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, który rozpoczął pierwszy etap prac – ustalenie ostatecznego przebiegu trasy i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną określone na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, której opracowanie zaplanowano jeszcze w tym roku.