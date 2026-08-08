Mimo tragicznej stosunkowo niedawnej historii (ludobójstwo z 1994 roku) Rwanda zbudowała wizerunek państwa uporządkowanego, bezpiecznego dla turystów i konsekwentnie inwestującego w nowoczesną infrastrukturę. Stolica kraju, Kigali, zyskało przy tym opinię wyjątkowo czystej i dobrze zorganizowanej afrykańskiej metropolii.

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Wysoka cena za wyjątkowe wrażenia

Pamięć o ludobójstwie na Tutsi i proces pojednania pozostają ważnymi tematami debaty publicznej. Przypomina o tym między innymi niedawny sukces filmu „Ben’Imana” Marie-Clémentine Dusabejambo, nagrodzonego w 2026 roku Caméra d’Or na festiwalu w Cannes.

Równocześnie Rwanda rozwija turystykę jako jedno z ważniejszych źródeł dochodów i sposobów modernizowania gospodarki. Władze wprowadziły restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska, w tym zakaz używania plastikowych toreb, inwestują w drogi, lotniska, hotele i infrastrukturę konferencyjną. W turystyce przyrodniczej realizują strategię określaną jako „high value, low volume” – wysokie przychody przy ograniczonej liczbie odwiedzających.

Jej oferta przeznaczona jest przede wszystkim do zamożnych klientów zainteresowanych przyrodą, ale chcącym korzystać z luksusowych obiektów noclegowych i doświadczeń niedostępnych w ramach turystyki masowej.

1,5 tysiąca dolarów za spotkanie z rodziną goryli

Najbardziej znanym z nich jest wyprawa do goryli górskich w Parku Narodowym Wulkanów. Pozwolenie na treking i godzinne spotkanie z jedną z gorylich rodzin kosztuje zagranicznego turystę 1,5 tysiąca dolarów. Liczba wydawanych zezwoleń jest ściśle ograniczona, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Wysoka cena zapewnia za to środki na utrzymanie obszarów chronionych.

Z danych Rwanda Development Board, rządowej agencji odpowiedzialnej między innymi za rozwój turystyki, wynika, że w 2025 roku łączne przychody parków narodowych wyniosły 40,8 miliona dolarów.

Kluczowym elementem rwandyjskiego systemu jest jednak nie tylko cena, ale i sposób podziału wpływów – dziesięć procent przychodów z turystyki w parkach narodowych trafia do społeczności mieszkających w sąsiedztwie obszarów chronionych.

W zgodzie z przyrodą i lokalną społecznością

W roku budżetowym 2024/2025 na 82 projekty społeczne przeznaczono 4,7 miliarda franków rwandyjskich. Pieniądze posłużyły – jak deklarują władze – między innymi do budowy szkół, placówek ochrony zdrowia, systemów dostarczania wody i infrastruktury drogowej.

Podczas mojej niedawnej wizyty w Parku Narodowym Wulkanów strażnicy i przewodnicy zwracali mi uwagę, że udział mieszkańców w korzyściach płynących z turystyki zmienił ich podejście do ochrony środowiska. W przeszłości w okolicach parków dochodziło do kłusownictwa i konfliktów między ludźmi a dzikimi zwierzętami. Dziś chroniony ekosystem coraz częściej postrzegany jest jako źródło dochodów, miejsc pracy i inwestycji.

Model oparty na limitowanym dostępie i wysokiej wartości pojedynczej rezerwacji ma jednak swoją cenę. Jest z założenia elitarny i skierowany głównie do zamożnych turystów zagranicznych.

Ekskluzywność wpisana w strategię rwandyjskiej turystyki

Rwandyjczycy oraz obywatele Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej płacą za pozwolenie znacznie mniej – 200 dolarów. Mimo to treking pozostaje poza finansowym zasięgiem wielu mieszkańców kraju. Dochodzą do tego koszty dojazdu, noclegów i organizacji wyprawy. W efekcie kontakt z flagową atrakcją przyrodniczą własnego państwa jest dla znacznej części Rwandczyków nieosiągalny.

Strategia ta przyciąga uwagę międzynarodowej branży turystycznej. Rwanda nie konkuruje z popularnymi kierunkami liczbą łóżek hotelowych ani masową ofertą wypoczynkową. Sprzedaje kontakt z wyjątkową przyrodą, bezpieczeństwo, wysoki standard usług i poczucie ekskluzywności.

Taki kierunek wpisuje się w strategie koncernów poszukujących destynacji premium. „Afryka Subsaharyjska jest dla nas regionem wzrostu. Szybko zwiększamy tam naszą obecność, a portfolio hoteli TUI stale się powiększa” – przyznaje w rozmowie z Turystyka.rp.pl Aleksander Panczuk, dyrektor do spraw polityki i reputacji w TUI Group.

W jego ocenie wyjątkowa przyroda, różnorodność kulturowa i gościnność mieszkańców sprawiają, że Rwanda dobrze wpisuje się w poszukiwania nowych kierunków premium.

Mniej turystów zostawia więcej pieniędzy

Według danych RDB w 2025 roku sektor turystyczny zapewnił 685 milionów dolarów przychodów, o 6 procent więcej niż rok wcześniej. Kraj odwiedziło prawie 1,5 miliona ludzi, co oznaczało wzrost o 9 procent.

Ważnym filarem sektora pozostaje rozwijana w Kigali turystyka biznesowa i konferencyjna. W 2025 roku segment MICE przyniósł 94,7 miliona dolarów przychodów, o 11 procent więcej niż rok wcześniej. Rwanda gościła w tym czasie 165 wydarzeń międzynarodowych i regionalnych.

Segment związany z unikatową fauną pozostaje jednak ściśle limitowany. Rwanda nie próbuje przyciągać masowego ruchu do obszarów chronionych. Jej strategia opiera się na kontrolowanej dostępności, wysokiej wartości pojedynczej rezerwacji i ochronie środowiska.

Goryle są dla Rwandy czymś więcej niż atrakcją turystyczną. Stały się fundamentem modelu, w którym wysoka cena dostępu ma finansować ochronę przyrody i rozwój społeczności żyjących wokół parków. To system skuteczny, ale celowo elitarny – oparty na założeniu, że mniej turystów może pozostawić w kraju więcej pieniędzy.