Cytująca w czwartek dane Krajowego Instytutu Statystycznego (INE) rozgłośnia Antena 1 zwróciła uwagę, że w ostatnim roku liczba Polaków odwiedzających Portugalię zwiększyła się o 11,4 procent. Zarejestrowano też duży wzrost liczby turystów ze Stanów Zjednoczonych – o 5,3 procent.

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Według INE, cytowanego też przez telewizję publiczną RTP, Portugalię odwiedziło 29,5 miliona zagranicznych turystów. Wśród nich było ponad pół miliona Polaków, co w 2025 roku uplasowało ich na 11. miejscu wśród wszystkich cudzoziemców docierających na urlop do Portugalii.

Ze statystyk wynika, że w minionym roku zagraniczni turyści zostawili w Portugalii łącznie 29,1 miliarda euro, w tym Polacy – ponad 506 milionów euro.

Polacy szukają nowych miejsc w Portugalii

Jak powiedział PAP Pedro Carvalho, przedsiębiorca turystyczny z Porto, w ostatnich latach nasiliła się obecność Polaków w mniej popularnej dotychczas północnej części kraju.

– Polacy masowo przybywają do Porto, Bragi i Guimaraes, miast, które wcześniej pozostawały poza zainteresowaniem masowej turystyki z Polski – wyjaśnił przedsiębiorca prowadzący obiekty hotelarsko-turystyczne na północy Portugalii, podkreślając, że goście z Polski cenią sobie „przede wszystkim bezpieczny wypoczynek”.

Inny przedsiębiorca sektora turystycznego, Miguel Pinto, odnotował, że liczba polskich turystów rośnie zarówno w dwóch dotychczasowych głównych kierunkach portugalskich podroży Polaków – na Maderze i w aglomeracji Lizbony, jak i na portugalskiej prowincji.

– Uruchomienie w lutym 2025 roku przez linie Lot kolejnego bezpośredniego połączenia między Lizboną a Warszawą było dowodem na atrakcyjność polskiej klienteli. Przysporzyło też Portugalii nowych polskich urlopowiczów w czasie nasilających się konfliktów zbrojnych i destabilizacji politycznej w krajach dotychczas atrakcyjnych turystycznie – zauważa przedstawiciel spółki wynajmującej m.in. nieruchomości w regionie Algarve i w Lizbonie.

Według Pinty choć zgodnie z szacunkami INE średni koszt wczasów w Portugalii wzrósł w ostatnim roku o prawie 5 procent, to nie zniechęciło Polaków.

Polacy w pierwszej dziesiątce zagranicznych gości w Portugalii

Opinię tą potwierdzają statystyki za pierwszy kwartał 2026 roku rządowej agendy ds. turystycznych Turystyka Portugalii (TP). Zgodnie z nimi od stycznia do marca wzrost liczby pasażerów z Polski na portugalskich lotniskach wzrósł o 31 procent w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.

„Polacy w pierwszym kwartale weszli do pierwszej dziesiątki nacji odwiedzających Portugalię. Mają w tym rynku już 3 procent” – podsumował INE.

Według analiz TP i INE intensyfikacja ruchu turystycznego z Polski jest szczególnie widoczna w segmencie turystyki religijnej. Według danych największego sanktuarium maryjnego Portugalii, Fatimy, w minionym roku Polacy byli drugą po Hiszpanach najliczniej odwiedzającą to miejsce kultu grupą narodową. W samych tylko dużych zorganizowanych grupach pielgrzymkowych dotarło tam 23 tysiące polskich pątników.