Polska od kilku lat dynamicznie umacnia swoją pozycję wśród najważniejszych rynków źródłowych Madery. W 2025 roku wyspę odwiedziło 174 532 turystów z Polski, co zapewniło im czwarte miejsce wśród wszystkich nacji – po Niemcach, Brytyjczykach i Francuzach. Lokalna organizacja odpowiedzialna za promocję, Madeira Promotion Bureau, zakłada, że dzięki rosnącemu zainteresowaniu wyspą i wzmocnieniem promocji, wynik ten zostanie jeszcze poprawiony w 2026 roku.

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„Rosnąca liczba bezpośrednich połączeń lotniczych z Polski na Maderę i zmieniające się preferencje podróżnych, którzy coraz częściej wybierają kierunki atrakcyjne przez cały rok, sprzyjają dalszemu rozwojowi archipelagu na polskim rynku” - czytamy w komunikacie agencji TravelReps.

Loty na Maderę odbywają się cały rok

Obecnie loty na Maderę odbywają się z Warszawy, Katowic i Gdańska.

Archipelag przyciąga łagodnym klimatem, spektakularnymi krajobrazami, bogactwem przyrody i możliwościami aktywnego spędzania czasu – od wędrówek wzdłuż słynnych kanałów nawadniających, lewad, zwiedzanie miast i ich zabytków, po uprawianie sportów wodnych. Madera szczyci się też lokalną kuchnią i słynnymi winami.

Coraz większą rolę na Wyspie odgrywa też bogata oferta kulturalna, obejmująca odbywające się przez cały rok festiwale, wydarzenia muzyczne, tradycyjne święta i wydarzenia promujące lokalne dziedzictwo i kulturę.

TravelReps – specjalista od promocji turystycznej

TravelReps specjalizuje się w reprezentowaniu zagranicznych destynacji turystycznych, realizując dla nich działania z zakresu public relations, marketingu i trade marketingu. Dzięki doświadczeniu we współpracy z mediami, touroperatorami i branżą turystyczną, TravelReps będzie wspierać budowanie wizerunku Madery w Polsce i rozwój relacji z kluczowymi partnerami – przekonuje agencja.