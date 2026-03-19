Prawie 20 milionów turystów w Portugalii. Amerykanie wygrywają z Hiszpanami

W zeszłym roku przyjechało odpoczywać do Portugalii mniej Hiszpanów, ale za to było więcej Amerykanów
Portugalski sektor turystyczny kontynuował w 2025 roku stabilny rozwój - podaje hiszpański portal Hosteltur. Jak wynika z najnowszych danych, kraj odnotował zarówno większą liczbę turystów, jak i noclegów, a także znaczący wzrost przychodów z turystyki.
Łącznie Portugalię odwiedziło 19,7 miliona gości zagranicznych, o 1,9 procent więcej niż rok wcześniej. Razem z turystami rodzimymi było ich 32,5 miliona, co oznaczało wzrost o 3 procent, porównując rok do roku.
Równolegle wzrosła liczba noclegów, która osiągnęła 82,1 miliona (+2,2 procent). Segment turystyki przyjazdowej odpowiadał za 57 milionów noclegów, co podkreśla jego kluczowe znaczenie dla całego sektora.
Najważniejszym rynkiem źródłowym pozostawała Wielka Brytania, skąd przyjechało 2,5 miliona turystów (+0,1 procent). Na drugiej pozycji umocniły się Stany Zjednoczone z wynikiem 2,4 miliona odwiedzających (+3,2 procent), wyprzedzając Hiszpanię, która odnotowała spadek do 2,3 miliona (-3,3 procent). Kolejne miejsca zajęli Niemcy (1,8 miliona, +1,9 procent) i Francuzi (1,5 miliona, -6,4 procent).
Zmiany w strukturze rynków źródłowych widoczne są także w danych dotyczących noclegów. Najwięcej zarezerwowali ich turyści z Wielkiej Brytanii – 10,1 miliona. Następnie uplasowały się Niemcy (6,4 miliona), Francuzi (3,2 miliona), Amerykanie (3,1 miliona) i Hiszpanie (2,9 miliona).
Szczególnie istotnym sygnałem dla branży jest rosnące znaczenie rynku amerykańskiego, który nie tylko zwiększa liczbę przyjazdów, ale również awansuje w rankingu najważniejszych partnerów turystycznych Portugalii – ocenia portal.
Pozytywne wyniki odnotowano także w dziedzinie przychodów. Zgodnie z danymi Banku Portugalii, wpływy z turystyki w 2025 roku osiągnęły 29,1 miliarda euro, co oznaczało wzrost o 5 procent rok do roku. To jeden z kluczowych wskaźników potwierdzających rosnącą wartość sektora turystycznego dla gospodarki kraju.
Rok 2025 przyniósł Portugalii stabilny wzrost i dalszą dywersyfikację rynków źródłowych. Szczególnie istotne jest umocnienie pozycji Stanów Zjednoczonych i utrzymanie silnej obecności turystów z Europy Zachodniej.
Wszystko to wskazuje, że Portugalia pozostaje jednym z najważniejszych kierunków turystycznych w Europie, z solidnymi fundamentami do dalszego rozwoju w kolejnych latach – podsumowuje Hosteltur.
