Prawie 20 milionów turystów w Portugalii. Amerykanie wygrywają z Hiszpanami

Portugalska turystyka zakończyła 2025 rok z wyraźnym wzrostem, zbliżając się do liczby 20 milionów gości zagranicznych. Najnowsze dane pokazują dynamiczny wzrost przychodów i zmianę układu sił – turyści z Ameryki awansowali na drugie miejsce, wyprzedzając Hiszpanów.

Publikacja: 19.03.2026 06:00

W zeszłym roku przyjechało odpoczywać do Portugalii mniej Hiszpanów, ale za to było więcej Amerykanów

Marzena Buczkowska-German

Portugalski sektor turystyczny kontynuował w 2025 roku stabilny rozwój - podaje hiszpański portal Hosteltur. Jak wynika z najnowszych danych, kraj odnotował zarówno większą liczbę turystów, jak i noclegów, a także znaczący wzrost przychodów z turystyki.

Łącznie Portugalię odwiedziło 19,7 miliona gości zagranicznych, o 1,9 procent więcej niż rok wcześniej. Razem z turystami rodzimymi było ich 32,5 miliona, co oznaczało wzrost o 3 procent, porównując rok do roku.

Równolegle wzrosła liczba noclegów, która osiągnęła 82,1 miliona (+2,2 procent). Segment turystyki przyjazdowej odpowiadał za 57 milionów noclegów, co podkreśla jego kluczowe znaczenie dla całego sektora.

Najwięcej do Portugalii przyjechało Brytyjczyków

Najważniejszym rynkiem źródłowym pozostawała Wielka Brytania, skąd przyjechało 2,5 miliona turystów (+0,1 procent). Na drugiej pozycji umocniły się Stany Zjednoczone z wynikiem 2,4 miliona odwiedzających (+3,2 procent), wyprzedzając Hiszpanię, która odnotowała spadek do 2,3 miliona (-3,3 procent). Kolejne miejsca zajęli Niemcy (1,8 miliona, +1,9 procent) i Francuzi (1,5 miliona, -6,4 procent).

Zmiany w strukturze rynków źródłowych widoczne są także w danych dotyczących noclegów. Najwięcej zarezerwowali ich turyści z Wielkiej Brytanii – 10,1 miliona. Następnie uplasowały się Niemcy (6,4 miliona), Francuzi (3,2 miliona), Amerykanie (3,1 miliona) i Hiszpanie (2,9 miliona).

Szczególnie istotnym sygnałem dla branży jest rosnące znaczenie rynku amerykańskiego, który nie tylko zwiększa liczbę przyjazdów, ale również awansuje w rankingu najważniejszych partnerów turystycznych Portugalii – ocenia portal.

Turystyka przynosi Portugalii coraz większe dochody

Pozytywne wyniki odnotowano także w dziedzinie przychodów. Zgodnie z danymi Banku Portugalii, wpływy z turystyki w 2025 roku osiągnęły 29,1 miliarda euro, co oznaczało wzrost o 5 procent rok do roku. To jeden z kluczowych wskaźników potwierdzających rosnącą wartość sektora turystycznego dla gospodarki kraju.

Rok 2025 przyniósł Portugalii stabilny wzrost i dalszą dywersyfikację rynków źródłowych. Szczególnie istotne jest umocnienie pozycji Stanów Zjednoczonych i utrzymanie silnej obecności turystów z Europy Zachodniej.

Wszystko to wskazuje, że Portugalia pozostaje jednym z najważniejszych kierunków turystycznych w Europie, z solidnymi fundamentami do dalszego rozwoju w kolejnych latach – podsumowuje Hosteltur.

