Prawie 20 milionów turystów w Portugalii. Amerykanie wygrywają z Hiszpanami

Portugalski sektor turystyczny kontynuował w 2025 roku stabilny rozwój - podaje hiszpański portal Hosteltur. Jak wynika z najnowszych danych, kraj odnotował zarówno większą liczbę turystów, jak i noclegów, a także znaczący wzrost przychodów z turystyki.

Łącznie Portugalię odwiedziło 19,7 miliona gości zagranicznych, o 1,9 procent więcej niż rok wcześniej. Razem z turystami rodzimymi było ich 32,5 miliona, co oznaczało wzrost o 3 procent, porównując rok do roku.

Równolegle wzrosła liczba noclegów, która osiągnęła 82,1 miliona (+2,2 procent). Segment turystyki przyjazdowej odpowiadał za 57 milionów noclegów, co podkreśla jego kluczowe znaczenie dla całego sektora.

Najwięcej do Portugalii przyjechało Brytyjczyków

Najważniejszym rynkiem źródłowym pozostawała Wielka Brytania, skąd przyjechało 2,5 miliona turystów (+0,1 procent). Na drugiej pozycji umocniły się Stany Zjednoczone z wynikiem 2,4 miliona odwiedzających (+3,2 procent), wyprzedzając Hiszpanię, która odnotowała spadek do 2,3 miliona (-3,3 procent). Kolejne miejsca zajęli Niemcy (1,8 miliona, +1,9 procent) i Francuzi (1,5 miliona, -6,4 procent).