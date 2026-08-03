To oznaczało wynik o 14 procent lepszy niż w lipcu 2025 roku, kiedy to statystyki wskazywały liczbę 1,28 miliona pasażerów.

Reklama Reklama

Od początku roku lotnisko zanotowało 8,43 miliona podróżnych. Rok wcześniej w tym samym okresie z usług krakowskiego lotniska skorzystało 7,33 miliona pasażerów. W tym wypadku różnica porównania rok do roku pokazuje 14,9 procent na plusie.

Lipiec rekordów na lotnisku w Krakowie

„Lipiec okazał się też miesiącem, w którym kilkukrotnie poprawiano historyczne rekordy dziennie i tygodniowe na krakowskim lotnisku. Najpierw tydzień 6-12 lipca zakończył się wynikiem 329 732 obsłużonych pasażerów, by 19-26 lipca poprawić rekord na 329 746 pasażerów i zakończyć miesiąc wynikiem 335 269 podróżnych w tygodniu pomiędzy 27 lipca – 2 sierpnia. Rekordowo w statystykach dziennych lotniska zapisał się dzień 27 lipca, kiedy to z usług Kraków Airport skorzystało 51 597 podróżnych” – czytamy w komunikacie lotniska.

W lipcu podróżni najczęściej wybierali loty z Krakowa do Londynu, Barcelony, Mediolanu, Rzymu i Oslo. A jeśli chodzi o kierunki wakacyjne, to największą popularnością cieszyły się: Barcelona, Rzym, Antalia, Tel Awiw i Tirana.

Kraków Airport w europejskiej czołówce

– Jestem przekonany, że rekordowym lipcem wchodzimy w pomyślną dla naszego portu lotniczego drugą połowę roku. Według najnowszego raportu ACI EUROPE za pierwsze półrocze 2026 r. nasze lotnisko znalazło się w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się dużych portów lotniczych w Europie, osiągając 15-procentowy wzrost ruchu pasażerskiego. To przede wszystkim zasługa naszych pasażerów, którzy wybierają Kraków Airport oraz partnerów i przewoźników, z którymi wspólnie rozwijamy siatkę połączeń i stale podnosimy jakość oferowanych usług – podkreśla Strutyński, cytowany w komunikacie.