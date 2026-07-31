W komunikacie dodano, że obowiązki prezesa CPK, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, pełnić będzie członek zarządu Marcin Michalski. Decyzja o odwołaniu Czernickiego i Kusia zapadła w czwartek 30 lipca, jednocześnie nie poinformowano o przyczynie odwołania. Można się jednak jej domyślać. W czerwcu tego roku z funkcji pełnomocnika rządu ds. CPK odwołany został Maciej Lasek, a jego miejsce zajął wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Malepszak pod koniec czerwca pytany przez dziennikarza Radia RMF24 o ewentualne zmiany kadrowe z spółce CPK, odparł, że „jeśli ktoś się nie sprawdził, nie dowozi wyników i nie realizuje wyznaczonych celów, należy takiej osobie podziękować”. Tej myśli jednak nie rozwinął.

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W zarządzie CPK zostały trzy osoby

Port Polska podał, że rada nadzorcza w najbliższym czasie ogłosi postępowanie, dzięki któremu zostanie uzupełniony skład zarządu spółki CPK.

Filip Czernicki pełnił funkcję prezesa spółki CPK od kwietnia 2024 roku. Z kolei Dariusz Kuś zasiadał w zarządzie od lutego 2024 roku.

Zarząd CPK liczy teraz trzy osoby. Oprócz p.o prezesa Marcina Michalskiego w jego skład wchodzą Piotr Rachwalski i Adam Ferens, którzy są członkami zarządu.

Spółka CPK należy w 100 procent do Skarbu Państwa; odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości i centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią.

Budowa portu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku – pod koniec czerwca spółka CPK podpisała z firmą Budimex wartą ok. 146 milionów złotych umowę na wybudowanie fundamentów pod terminal pasażerski nowego lotniska. Prace ziemne mają rozpocząć się we wrześniu. Nowe lotnisko ma zostać oddane do użytku w 2032 roku.