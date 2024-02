Małgorzata Wilk-Grzywna wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej

Kandydaturę Małgorzaty Wilk-Grzywny pozytywnie zaopiniowała 16 lutego Rada POT. Kandydatka wzięła wcześniej udział w konkursie na to stanowisko. Z ośmiorga kandydatów, którzy wystartowali, komisja kwalifikacyjna przedstawiła prezesowi jej zdaniem troje najlepszych. Prezes z kolei wybrał tę jedną.



Małgorzata Wilk–Grzywna jest od początku istnienia tej organizacji dyrektorem biura zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Jest też drugą kadencję prezesem Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

ROT WŚ ma na koncie wiele sukcesów w promowaniu Świętokrzyskiego w turystyce. Najważniejsze to wykreowanie marki „Świętokrzyskie czaruje" i marki Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. W zeszłym roku w Nowej Słupii w Świętokrzyskiem otworzyła podwoje Instytucja Kultury Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, w skrócie zwana Parkiem Legend. Wilk-Grzywna brała udział w inspirowaniu tej inwestycji i nadzorowaniu jej budowy (koszt — 21 milionów złotych, w większości ze środków unijnych). Teraz jest jej dyrektorem. Nowa wiceprezes POT jest laureatką nagrody Orły Turystyki „Rzeczpospolitej” przyznawaną przez dziennik i jego serwis dla branży turystycznej Turystyka.rp.pl.



- To dla mnie wielki zaszczyt i wielkie wyzwanie — mówi Wilk-Grzywna o dzisiejszej nominacji. - Przechodzę do miejsca, w którym znam wiele osób, z którymi po wielokroć współpracowałam. Mam nadzieję, że razem z prezesem Rafałem Szmytkem wprowadzimy do jej funkcjonowania dużo fajnej energii. Moim marzeniem są zmiany w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej, bo obecna legislacja mocno już nie nadąża za rzeczywistością. Regionalne organizacje turystyczne od dawna na przykład postulują wprowadzenie niewielkiej opłaty turystycznej, z której wpływy mogłyby wreszcie wzmocnić promocję polskiej turystyki w kraju i na świecie. Udział turystyki w polskim PKB to około 4 procent, a mamy w Europie kraje, bez słonecznego morza i bez pięknych gór, z mniejszą liczbą zabytków niż w Polsce, w których udział turystyki w PKB jest prawie dwa razy większy. Polska też mogłaby mieć lepszy wynik, ale potrzeba wielu rozwiązań systemowych i więcej funduszy, w tym także pozyskiwanych ze środków Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że moja praca w POT przyczyni się do tego, że za kilka lat do Polski będzie przyjeżdżać więcej zagranicznych turystów.