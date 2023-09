Nowa atrakcja turystyczna otwarta. „Świętokrzyskie czaruje, Świętokrzyskie wymiata”

Zwiedzający najpierw przechodzą tak zwaną ścieżkę edukacyjną, później mogą poznawać Świętokrzyskie w zabawach i grach edukacyjnych, obejrzeć film o regionie i jego niezwykłej atmosferze, zrealizowany w technice 3D, a na koniec dzięki ruchomym fotelom i okularom przenoszącym do rzeczywistości wirtualnej, przelecieć niczym na miotle nad najważniejszymi miejscami regionu.

Najlepszy prezent na 20-lecie

Chociaż uroczyste otwarcie Parku Legend odbyło się w sobotę, 16 września, obiekt już od miesiąca przyjmuje gości. Odwiedziło go w tym czasie prawie 10 tysięcy ludzi. Rezerwacje na kolejne tygodnie wskazują, że określenie „perełka turystyczna”, jakim obdarzano go w przemowach podczas inauguracji, nie jest przesadzone.

Oficjalną inaugurację Parku Legend, połączoną z obchodami 20-lecia ROTŚW, oprawiono w widowisko z występem satyryków Marcina Dańca i wcielającego się w słynną postać Genowefy Pigwy Stana Tutaja, a także koncertem Mateusza Mijala i zespołu Piersi. Atrybutem imprezy odbywającej się w przylegającym do Parku Legend amfiteatrze, pod hasłem „Świętokrzyskie wymiata” były miotły, które otrzymywali wszyscy goście.

Na otwarcie przybyły władze województwa, samorządów lokalnych, członkowie ROTWŚ, mieszkańcy, a także przedstawiciele innych regionalnych organizacji turystycznych z Polski. – Serdecznie gratuluję unikatowej w skali kraju atrakcji turystycznej – mówił podczas uroczystości prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke. To obiekt, jakiego życzyłyby sobie inne regiony. Element przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii promocji regionu. Najlepszy prezent na 20-lecie regionalna organizacja sprawiła sobie sama.

Inwestycja napotykała trudności – nie ukrywał burmistrz Nowej Słupi Andrzej Gąsior. – Udało się ją dokończyć, bo mieliśmy szczęście do dobrych ludzi – wykonawców, projektantów, pracowników regionalnej organizacji turystycznej z panią dyrektor, która wie, co to turystyka i co to biznes, na czele – mówił.