Komitet chce opracować sposoby postępowania w razie nadzwyczajnych zagrożeń – ma pomagać zarówno turystom jak i samym przedsiębiorcom z branży turystycznej
Nowa inicjatywa ma zwiększyć bezpieczeństwo turystów i przygotować samą branżę turystyczną na ekstremalne zjawiska w pogodzie, na kryzysy zdrowotne i inne nieprzewidziane zdarzenia o dużym zasięgu.
Nowy organ ma skupić najważniejszych przedstawicieli lokalnej branży turystycznej i instytucji publicznych. Jego głównym zadaniem będzie szybkie uruchamianie procedur określonych w „Planie odporności turystycznej na sytuacje kryzysowe” – pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.
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Dokument zakłada stworzenie systemu reagowania, obejmującego między innymi komunikację z turystami w wielu językach, procedury ewakuowania i zakwaterowania, organizowanie powrotów podróżnych do miejsc pochodzenia i współpracę administracji z sektorem prywatnym.
– Dzięki utworzeniu tego komitetu Walencja przejmuje wiodącą rolę w całej Hiszpanii. Koordynacja między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami turystycznymi jest kluczowa, aby w wypadku kryzysu działała skuteczna sieć bezpieczeństwa – podkreśla Paula Llobet, radna ds. turystyki, innowacji i inwestycji i przewodnicząca fundacji Visit València.
W skład Komitetu Kryzysowego Turystyki wejdą m.in. Fundacja Visit València, organizacja hotelarska Hosbec, stowarzyszenia branży apartamentów turystycznych i biur podróży, przewodnicy, przedstawiciele gastronomii, obiektów kongresowych, targów, izby handlowej oraz instytucji odpowiedzialnych za najważniejsze atrakcje miasta.
Komitet ma pełnić nie tylko funkcję ochronną wobec odwiedzających, ale także koordynować działania solidarnościowe całego sektora. Walencja chce w ten sposób uporządkować pomoc, którą firmy turystyczne często spontanicznie oferują podczas kryzysów.
– Kiedy sytuacja staje się trudna, hotelarze, restauratorzy i inni przedstawiciele branży turystycznej jako pierwsi oferują wsparcie, zapewniając noclegi, posiłki i transport. Ten komitet pozwoli skierować tę solidarność tam, gdzie będzie najbardziej potrzebna – zaznacza Llobet.
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Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące wyzwania stojące przed europejskimi kierunkami turystycznymi. Ekstremalne zjawiska pogodowe, katastrofy naturalne, zagrożenia zdrowotne czy zakłócenia infrastrukturalne coraz częściej wpływają na funkcjonowanie kierunków i bezpieczeństwo podróżnych.
Walencja chce stworzyć model współpracy, który połączy administrację, organizacje turystyczne i przedsiębiorców. Według władz miasta nowy system ma sprawić, że region będzie lepiej przygotowany na kryzysy, a jednocześnie utrzyma swoją reputację jako bezpieczne i odporne miejsce turystyczne.
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