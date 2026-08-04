Nowa inicjatywa ma zwiększyć bezpieczeństwo turystów i przygotować samą branżę turystyczną na ekstremalne zjawiska w pogodzie, na kryzysy zdrowotne i inne nieprzewidziane zdarzenia o dużym zasięgu.

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Jak ochronić turystów w razie sytuacji nadzwyczajnej

Nowy organ ma skupić najważniejszych przedstawicieli lokalnej branży turystycznej i instytucji publicznych. Jego głównym zadaniem będzie szybkie uruchamianie procedur określonych w „Planie odporności turystycznej na sytuacje kryzysowe” – pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

Dokument zakłada stworzenie systemu reagowania, obejmującego między innymi komunikację z turystami w wielu językach, procedury ewakuowania i zakwaterowania, organizowanie powrotów podróżnych do miejsc pochodzenia i współpracę administracji z sektorem prywatnym.

– Dzięki utworzeniu tego komitetu Walencja przejmuje wiodącą rolę w całej Hiszpanii. Koordynacja między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami turystycznymi jest kluczowa, aby w wypadku kryzysu działała skuteczna sieć bezpieczeństwa – podkreśla Paula Llobet, radna ds. turystyki, innowacji i inwestycji i przewodnicząca fundacji Visit València.

W skład Komitetu Kryzysowego Turystyki wejdą m.in. Fundacja Visit València, organizacja hotelarska Hosbec, stowarzyszenia branży apartamentów turystycznych i biur podróży, przewodnicy, przedstawiciele gastronomii, obiektów kongresowych, targów, izby handlowej oraz instytucji odpowiedzialnych za najważniejsze atrakcje miasta.

Turystyka jako wsparcie dla mieszkańców w czasie kryzysu

Komitet ma pełnić nie tylko funkcję ochronną wobec odwiedzających, ale także koordynować działania solidarnościowe całego sektora. Walencja chce w ten sposób uporządkować pomoc, którą firmy turystyczne często spontanicznie oferują podczas kryzysów.

– Kiedy sytuacja staje się trudna, hotelarze, restauratorzy i inni przedstawiciele branży turystycznej jako pierwsi oferują wsparcie, zapewniając noclegi, posiłki i transport. Ten komitet pozwoli skierować tę solidarność tam, gdzie będzie najbardziej potrzebna – zaznacza Llobet.

Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące wyzwania stojące przed europejskimi kierunkami turystycznymi. Ekstremalne zjawiska pogodowe, katastrofy naturalne, zagrożenia zdrowotne czy zakłócenia infrastrukturalne coraz częściej wpływają na funkcjonowanie kierunków i bezpieczeństwo podróżnych.

Walencja chce stworzyć model współpracy, który połączy administrację, organizacje turystyczne i przedsiębiorców. Według władz miasta nowy system ma sprawić, że region będzie lepiej przygotowany na kryzysy, a jednocześnie utrzyma swoją reputację jako bezpieczne i odporne miejsce turystyczne.