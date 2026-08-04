Materiał powstał przy współpracy z LINK4

Dopasuj kierunek wyjazdu do wieku i możliwości dziecka

Przede wszystkim nie każdy kierunek będzie dobry dla Twojego dziecka. Koniecznie uwzględnij wiek malucha, jego stan zdrowia, dotychczasowe doświadczenia oraz poziom rozwoju intelektualnego i psychoruchowego.

Na początek rekomenduje się krótsze trasy, np. wycieczki w obrębie najbliższej okolicy czy krótkie loty w Europie. Im dziecko starsze i bardziej wprawione w podróżowaniu, tym więcej kierunków się otwiera.

Podstawowe zasady wyboru odpowiedniego kierunku to:

im młodsze dziecko, tym krótsza trasa,

łatwy dostęp do opieki medycznej,

udogodnienia dla dzieci w miejscu docelowym,

unikanie ekstremalnych temperatur.

Pakowanie z dzieckiem – czego nie możesz zapomnieć?

Pakowanie na wyjazd z dzieckiem to wyzwanie – tak wiele rzeczy wydaje się niezbędnych, że trudno z nich zrezygnować. A przecież w przypadku podróży lotniczych dochodzi ograniczenie związane z rozmiarem i wagą bagażu. W związku z tym rozpocznij od pakowania najbardziej potrzebnych rzeczy po to, aby łatwiej zrezygnować z tych zbędnych. Najważniejsze będą:

dokumenty dziecka, w tym książeczka zdrowia,

ubrania na zmianę w większej liczbie niż dla dorosłego,

ulubione zabawki i przekąski,

podstawowa apteczka z termometrem, plastrami i lekami,

akcesoria podróżne, np. wózek, nosidło, fotelik samochodowy.

Pamiętaj o tym, aby zawsze dopasowywać elementy bagażu do specyfiki podróży, jej czasu oraz środka transportu.

Jak przetrwać podróż z dzieckiem?

Długa podróż nudzi niemal każdego dorosłego. Nie inaczej jest z dziećmi. Co prawda może się zdarzyć, że prześpią one znaczną część trasy, ale często rozpiera je energia. W związku z tym, niezależnie od środka transportu, warto:

spakować książeczki, gry, bajki i zabawki,

mieć pod ręką wodę i zdrowe przekąski,

zadbać o komfort, zabierając kocyk, poduszkę czy maskotkę,

planować przerwy (przy podróży samochodem).

Jakie noclegi wybierać przy podróży z dzieckiem?

Przy wyborze noclegów zwróć uwagę na to, aby były przyjazne dzieciom. Szukaj miejsc, które oferują dodatkowe udogodnienia, np. łóżeczka dziecięce, krzesełka do karmienia, aneks kuchenny do przygotowywania posiłków czy przestrzeń do zabawy.

Wiele hoteli i pensjonatów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych rodziców, przygotowując małe sale do zabaw czy kąciki dla dzieci w strefie jadalnianej. To cenne ułatwienie przy podróży z małymi dziećmi. Dzięki temu rodzice choć przez chwilę mogą zaznać wytchnienia i odpoczynku bez obawy o bezpieczeństwo i komfort swojego malucha.

Nie możesz zapomnieć o ubezpieczeniu

Jedziesz z dzieckiem za granicę? Nie zapomnij o ubezpieczeniu. Zwiększa ono komfort i poczucie bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu. Ubezpieczenie podróżne pozwala zredukować koszty ewentualnego leczenia i innych nieprzewidzianych sytuacji w miejscu docelowym podróży.

W przypadku wyjazdów z dziećmi zyskuje to na jeszcze większym znaczeniu, dlatego warto dobrać parametry polisy bezpośrednio do swoich potrzeb, kierunku wyjazdu oraz planowanych aktywności.

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Materiał powstał przy współpracy z LINK4