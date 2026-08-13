W lipcu obsłużono tu 2 682 750 podróżnych, co oznaczało wzrost na poziomie 10,2 procent względem tego samego okresu zeszłego roku. Taka liczba pasażerów to jednocześnie nowy rekord w historii portu. Dotychczas najlepszym miesiącem był zeszłoroczny sierpień – wtedy z oferty największego krajowego lotniska skorzystało o 167 140 osób mniej (ok. 6,6 proc.) ludzi.

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Przewoźnicy wykonali w sumie 18 469 pasażerskich operacji lotniczych, a wszystkich operacji 19 377.

Rekordowym dniem minionego miesiąca była niedziela, 19 lipca, kiedy obsłużono 94 123 pasażerów.

– Lipcowe wyniki są imponujące, ale równie mocno cieszy nas szersza perspektywa – od początku roku obsłużyliśmy już 14 540 768 pasażerów – komentuje prezes Polskich Portów Lotniczych Łukasz Chaberski,cytowany w komunikacie spółki. – To dowodzi, że dla wielu podróżnych Lotnisko Chopina jest portem pierwszego wyboru. Przy takiej skali ruchu nie możemy poprzestać na rekordach – musimy konsekwentnie podnosić jakość obsługi i rozwijać infrastrukturę, aby Lotnisko Chopina było gotowe na kolejne lata wzrostu.

Dwucyfrowy wzrost klientów niskokosztowych linii lotniczych

Zdecydowana większość, bo 59 procent, to pasażerowie korzystający z oferty tradycyjnych przewoźników. Niemniej, popularność niskokosztowych linii lotniczych na Lotnisku Chopina regularnie wzrasta – w porównaniu do 2025 r. udział tych przewoźników wzrósł o 3 punkty procentowe. Z kolei o 2 punkty procentowe spadł udział przewoźników czarterowych. Statystyki potwierdzają również utrzymujący się od dawna trend, dużo chętniej latamy do krajów Strefy Schengen (1,8 miliona), niż poza nią (875 tysięcy). Poprawiła się także liczba pasażerów w ruchu krajowym – tych było 961 tysięcy, nawet mimo niewielkiego spadku liczby operacji (o około 3,8 procent).

Spośród kierunków regularnych najczęściej pasażerowie wybierali się do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Frankfurtu. Zestawienie kierunków czarterowych nie przynosi zaskoczenia – pierwsze miejsce na podium zajmuje Antalya, a tuż za nią Marsa Alam i Hurghada.

– Musimy pamiętać, że siłą Lotniska Chopina są też pasażerowie, którzy się u nas przesiadają, by lecieć dalej. To fundament, na którym zyskujemy nie tylko my jako port, ale także LOT. To system naczyń połączonych, w którym silny przewoźnik i sprawnie działające lotnisko wspólnie budują dynamikę wzrostu. Odsetek pasażerów tranzytowych utrzymuje się na poziomie 24 procent, ale pod względem liczb notujemy wzrost o około 140 tysięcy względem 2025 roku – mówi Marcin Danił, wiceprezes PPL ds. finansowo-handlowych.

Przyjazne lotnisko, ale potrzebuje rozbudowy

Od początku roku do końca lipca Polskie Porty Lotnicze prowadziły badanie postawy pasażerów wobec Lotniska Chopina. 94 procent ankietowanych uważa stołeczny port za miejsce przyjazne dla pasażerów, z kolei 88 procent odpowiadających oceniło, że jest ono dobrą wizytówką Polski. Zarazem ponad 61 procent pytanych twierdzi, że potrzebna jest modernizacja portu.