StanWody.org to nowa platforma internetowa, dzięki której turyści planujący podróże kajakiem będą mogli to zrobić szybciej i pewniej. Znajdą tam nie tylko informacje o szlakach, ale także wiadomości o stanie wód, utrudnieniach i porady praktyczne.

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Nie tylko gdzie, ale i jak podróżować kajakiem

„Polskie rzeki i jeziora pozostają jednym z najmniej wykorzystanych sposobów poznawania naszego kraju. Planowanie spływów kajakowych w Polsce zawsze było nieco trudniejsze niż wypraw pieszych lub rowerowych. Poziom wody sprawdzało się na jednej stronie, opisy szlaków – na kilku kolejnych, informacje o przenoskach czy utrudnieniach – na blogach, a aktualnych ostrzeżeń często trzeba było szukać w mediach społecznościowych lub pytać innych kajakarzy. Stan Wody porządkuje te informacje [i zbiera] w jednym miejscu, a jednocześnie zachęca do odkrywania Polski z perspektywy rzek i jezior, pokazując nie tylko, którędy płynąć, ale również, co warto zobaczyć po drodze” – tak ideę i wartość platformy StanWody.org opisuje jej twórca Karol Kwiatkowski.

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Jak wyjaśnia, uruchomiona właśnie niezależna platforma poświęcona turystyce wodnej łączy otwarte dane publiczne, autorskie opracowania i wiedzę zaczerpniętą od samych kajakarzy. Chodzi o informacje potrzebne do bezpiecznego spływania kajakami, wiedzę o regionach, historii, przyrodzie i atrakcjach wzdłuż szlaków wodnych.

Kwiatkowski zapewnia, że jego portal jest ogólnodostępny i wiarygodny jako źródło wiedzy o polskich wodach. Mogą z niego korzystać zarówno amatorzy wybierający się pierwszy raz na spływ, jak i doświadczeni kajakarze, planujący wielodniowe wyprawy z własnym sprzętem.

W Polsce znajduje się ponad 100 tysięcy kilometrów rzek i kilka tysięcy jezior o powierzchni większej niż hektar. To jeden z największych potencjałów turystyki wodnej w Europie. A „każda z tych rzek prowadzi przez inne krajobrazy, miejscowości i obszary przyrodnicze, tworząc niezwykłą sieć szlaków”.

Co użytkownik znajdzie w portalu StanWody.org?

Platforma udostępnia:

aktualne dane z wodowskazów IMGW-PIB wraz z oceną ich aktualności;

czytelną interpretację poziomu wody z punktu widzenia kajakarza;

interaktywną mapę umożliwiającą planowanie spływów, przegląd szlaków i wyznaczanie własnych tras;

atlas polskich rzek i jezior z opisami szlaków, regionów, historii, przyrody oraz atrakcji turystycznych;

informacje o udogodnieniach (miejsca wodowania, przystanie, plaże, parkingi) i utrudnieniach (przenoski, tamy, jazy, zapory);

poradniki dotyczące bezpieczeństwa, sprzętu i przygotowania do wypraw;

forum, w którym użytkownicy mogą dokumentować swoje spływy i dzielić się doświadczeniami.

„Opisy rzek i jezior obejmują nie tylko informacje przydatne kajakarzom, lecz także historię regionów, miast i wsi leżących na trasie, zabytki, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, lokalne atrakcje oraz ciekawostki dotyczące fauny, flory i dziedzictwa kulturowego. Dzięki temu spływ staje się formą aktywnego wypoczynku i zarazem sposobem poznawania Polski – jej przyrody, krajobrazów i miejsc z niecodziennej perspektywy” – czytamy w opisie nowego portalu.

Użytkownicy mogą zgłaszać nowe miejsca, poprawiać istniejące informacje, dodawać fotografie, opisy i aktualizować informacje. Każde zgłoszenie przechodzi proces weryfikacji przed publikacją. Dzięki temu mapa jest bazą żywej wiedzy, która rozwija się wraz z polskimi szlakami wodnymi – zapewnia twórca portalu i dodaje, że tworząc go inspirował się „największymi światowymi projektami opartymi na wiedzy społeczności”.

Połączyć wszystko, co pomaga odkrywać polskie rzeki i jeziora

– Przez lata sam planowałem spływy i za każdym razem musiałem szukać informacji w wielu różnych miejscach. Zrozumiałem wtedy, że problemem nie jest brak danych – problemem jest to, że są rozproszone. Dlatego stworzyłem Stan Wody. Chcę połączyć w jednym miejscu wszystko, co pomaga odkrywać polskie rzeki i jeziora: wiarygodne dane, mapy, opisy szlaków, wiedzę społeczności i informacje o miejscach, które warto zobaczyć po drodze. Mam nadzieję, że dzięki temu więcej osób zacznie poznawać Polskę z perspektywy kajaka albo przynajmniej uwzględniając ten rodzaj aktywności fizycznej w swoich planach – mówi.

W najbliższych miesiącach baza będzie sukcesywnie rozszerzana o kolejne rzeki, jeziora i szlaki, nowe funkcje i rozwiązania ułatwiające jeszcze korzystanie z serwisu w terenie. Rozwijana będzie również współpraca z wypożyczalniami kajaków, organizacjami turystycznymi, samorządami i społecznością kajakarską z całej Polski.