Wspomniane rzadkie zjawisko nastąpi 12 sierpnia. Będzie to pierwsze w XXI wieku całkowite zaćmienie Słońca, które można obserwować z Europy kontynentalnej. W Polsce widoczne będzie jako zaćmienie częściowe.

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Zaćmienie Słońca 2026: Hiszpania i Islandia spodziewają się tłumu turystów

W niektórych miastach Islandii i Hiszpanii, z powodu dużego zainteresowania turystów oglądaniem zaćmienia Słońca, ceny hoteli wzrosły ponad dwukrotnie.

Jak wynika z danych grupy Lighthouse, w terminie zaćmienia ceny pokoi w Reykjavíku, stolicy Islandii, wynoszą średnio ponad 1000 dol., co oznacza wzrost o ponad 140 proc. w porównaniu z tym samym dniem w 2025 r. Z kolei koszty noclegów w mieście A Coruña na północy Hiszpanii wzrosły ponad dwukrotnie, a w Bilbao i Santiago de Compostela odpowiednio o 59 proc. i 31 proc.

Wyraźny wzrost cen zaobserwować można również w przypadku wynajmu krótkoterminowego na platformach takich jak Airbnb. Według danych firmy analitycznej AirDNA, w terminie zaćmienia ceny za noclegi na Islandii w obiektach położonych w pasie całkowitego zaćmienia wzrosły o 53,7 proc. w ujęciu rok do roku. W przypadku Hiszpanii, gdzie podaż nieruchomości jest znacznie większa, jest to odpowiednio 15,8 proc.

Duże zainteresowanie oglądaniem zaćmienia Słońca wśród turystów

Okazuje się, że wielu turystów zaplanowało oglądanie tegorocznego zaćmienia Słońca z wyjątkowo dużym wyprzedzeniem. Jak przyznał w rozmowie z „Financial Times” Ryan Connolly z agencji turystycznej Hidden Iceland, pierwszą rezerwację przyjął już we wrześniu 2024 r.

Duże zainteresowanie ze strony turystów potwierdziła też w rozmowie z dziennikiem Helga Maria Albertsdóttir, dyrektor zarządzająca Sky Lagoon w Reykjavíku, którego goście będą mogli oglądać zaćmienie Słońca, siedząc w basenach geotermalnych. – Popyt jest ogromny i napływa z każdego zakątka świata – przyznała.

Duży wpływ zaćmienia Słońca na turystykę zauważa też hiszpański rząd. Prognozuje, że wydarzenie spowoduje wzrost wydatków turystów o 342 mln euro, a ponadto zachęci wielu z nich do odwiedzenia mniej popularnych miejsc, które znajdują się na trasie całkowitego zaćmienia.

Na zaćmienie Słońca samolotem i wycieczkowcem

Na wzrost zainteresowania turystów oglądaniem wyjątkowego zjawiska odpowiedziały też linie lotnicze i organizatorzy rejsów wycieczkowcami. Icelandair zwiększył liczbę lotów przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, podobnie jak Delta, która oferuje dodatkowe loty z Nowego Jorku do Reykjavíku.

Z kolei linie wycieczkowe, takie jak Princess Cruises czy Virgin Voyages, zorganizowały specjalne rejsy, podczas których będzie można podziwiać zaćmienie u wybrzeży Hiszpanii i Islandii. Warto dodać, że wszystkie bilety na nie już dawno zostały wyprzedane.