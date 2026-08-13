Przez pierwszych sześć miesięcy tego roku przez Inczon przewinęło się 38,4 miliona pasażerów. Heathrow z 37,8 miliona zajął drugie miejsce, trzecie zaś – lotnisko Changi w Singapurze z 34,5 miliona.
Inczon zawdzięcza swą pozycję lidera częściowo przekierowaniu fali pasażerów z największych lotnisk na Bliskim Wschodzie z powodu wojny USA z Iranem – podkreśliła BBC.
Międzynarodowe lotnisko w Dubaju, które w 2024 i 2025 r. zajmowało drugie miejsce na świecie, w tym roku zapewne wypadnie z pierwszej piątki – dodała BBC.
W dwóch ostatnich latach Inczon zajmowało odpowiednio 12. i 13. miejsce. W pierwszej połowie bieżącego roku zanotowało 18-procentowy wzrost liczby obsługiwanych pasażerów w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Liczba pasażerów lecących przez ten port transferem do Europy wzrosła w tym czasie o 63,2 procent – do 210 tysięcy.
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Według ACI koreańskiemu lotnisku pomogło też rozwinięcie infrastruktury. Port ten obsługuje obecnie loty do aż 158 destynacji.
Dla porównania, z międzynarodowego lotniska w Hongkongu można polecieć do 139 miejscowości, z portu lotniczego Pudong w Szanghaju - do 92, a z Narity w Tokio - do 86.
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