Nowy obiekt w Międzyzdrojach znacząco różni się od słynnego już hotelu w Pobierowie. Jest od niego zdecydowanie mniejszy i ma całkiem inny charakter.

Reklama Reklama

The Sea Wellness Resort w Międzyzdrojach jak Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Też wywołał kontrowersje

The Sea Wellness Resort w Międzyzdrojach to obiekt nastawiony na wypoczynek w segmencie premium. Jego największym atutem ma być bliskość Morza Bałtyckiego, od którego dzieli go mniej niż 50 metrów. Wybudowany został tuż przy plaży, w miejscu, gdzie dawniej istniała wioska rybacka. Bardzo blisko stąd do Wolińskiego Parku Narodowego.

Położenie nowego obiektu wywołało jednak, podobnie jak w przypadku Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, kontrowersje. Już w czasie budowy pojawiały się głosy krytyki. Jednak jak przypomina „Super Express”, inwestycja posiada wszystkie wymagane zgody i pozwolenia.

The Sea Wellness Resort. Oto, jak wygląda

The Sea Wellness Resort tuż przy plaży w Międzyzdrojach to kompleks złożony z dwóch budynków, z których każdy posiada cztery kondygnacje. Łącznie znajdują się tutaj 153 apartamenty o powierzchni od 28 do 117 mkw. Wszystkie apartamenty jeszcze w trakcie budowy zostały sprzedane, a ceny za metr kwadratowy mieściły się w przedziale od 30 do 50 tys. zł.

W związku z tym, że obiekt nastawiony jest na gości szukających wypoczynku premium, znalazły się w nim strefy rekreacyjne i wellness. Można więc skorzystać tutaj m.in. z sauny, SPA, basenu typu infinity czy światłoterapii. Na odwiedzających czeka też restauracja z potrawami inspirowanymi ideami comfort food oraz longevity.

Ile kosztuje pobyt w The Sea Wellness Resort w Międzyzdrojach?

Pierwszych gości The Sea Wellness w Międzyzdrojach przyjmie już we wrześniu. Wszystkie weekendowe pobyty w pierwszym miesiącu działalności wyprzedały się wyjątkowo szybko i to, mimo że kosztowały ok. 5 tys. zł.

Nieco mniej będą musieli wydać goście, którzy zdecydują się na weekendowy pobyt w listopadzie. Za apartament o powierzchni 53 mkw. z widokiem na morze dla dwóch osób trzeba wówczas zapłacić ok. 1500–2000 zł.