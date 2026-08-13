Obiekt The Sea Wellness Resort w Międzyzdrojach znajduje się zaraz przy plaży
Nowy obiekt w Międzyzdrojach znacząco różni się od słynnego już hotelu w Pobierowie. Jest od niego zdecydowanie mniejszy i ma całkiem inny charakter.
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The Sea Wellness Resort w Międzyzdrojach to obiekt nastawiony na wypoczynek w segmencie premium. Jego największym atutem ma być bliskość Morza Bałtyckiego, od którego dzieli go mniej niż 50 metrów. Wybudowany został tuż przy plaży, w miejscu, gdzie dawniej istniała wioska rybacka. Bardzo blisko stąd do Wolińskiego Parku Narodowego.
Położenie nowego obiektu wywołało jednak, podobnie jak w przypadku Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, kontrowersje. Już w czasie budowy pojawiały się głosy krytyki. Jednak jak przypomina „Super Express”, inwestycja posiada wszystkie wymagane zgody i pozwolenia.
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The Sea Wellness Resort tuż przy plaży w Międzyzdrojach to kompleks złożony z dwóch budynków, z których każdy posiada cztery kondygnacje. Łącznie znajdują się tutaj 153 apartamenty o powierzchni od 28 do 117 mkw. Wszystkie apartamenty jeszcze w trakcie budowy zostały sprzedane, a ceny za metr kwadratowy mieściły się w przedziale od 30 do 50 tys. zł.
W związku z tym, że obiekt nastawiony jest na gości szukających wypoczynku premium, znalazły się w nim strefy rekreacyjne i wellness. Można więc skorzystać tutaj m.in. z sauny, SPA, basenu typu infinity czy światłoterapii. Na odwiedzających czeka też restauracja z potrawami inspirowanymi ideami comfort food oraz longevity.
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Pierwszych gości The Sea Wellness w Międzyzdrojach przyjmie już we wrześniu. Wszystkie weekendowe pobyty w pierwszym miesiącu działalności wyprzedały się wyjątkowo szybko i to, mimo że kosztowały ok. 5 tys. zł.
Nieco mniej będą musieli wydać goście, którzy zdecydują się na weekendowy pobyt w listopadzie. Za apartament o powierzchni 53 mkw. z widokiem na morze dla dwóch osób trzeba wówczas zapłacić ok. 1500–2000 zł.
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