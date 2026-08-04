Sidi Bou Said – jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Tunezji – znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO jako dziesiąty obiekt z tego kraju
Podczas 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, który 26 i 27 lipca obradował w Busan w Korei Południowej, jednogłośnie zaakceptowano wniosek Tunezji o wpisanie miasteczka Sidi Bou Said na listę światowego dziedzictwa UNESCO – pisze Tunezyjski Urząd ds. Turystyki w komunikacie.
Dossier zgłoszone przez tunezyjskie władze miało tytuł „Sidi Bou Said: śródziemnomorskie centrum inspiracji kulturowej i duchowej”. Położone na malowniczym wzgórzu z rozległym widokiem na Zatokę Tuniską miasteczko słynie z tradycyjnej architektury w stylu arabsko-andaluzyjskim, urokliwych uliczek i roli, jaką od ponad wieku odgrywa jako mekka artystów, w szczególności malarzy i intelektualistów z całego świata.
Osada rozwinęła się wokół grobu sufickiego mistrza Abou Saïda Khalafa Ibn Yahyi El-Tamimiego El-Béjiego z przełomu XII i XIII wieku, co nadaje jej dodatkowo wyjątkowy wymiar duchowy. To na cześć tegoż mistyka miasteczko zwie się dzisiaj Sidi Bou Said.
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Wpis ma również ważne znaczenie formalne – dotychczas Sidi Bou Said było traktowane jako część stanowiska archeologicznego w Kartaginie (wpisanej na listę UNESCO w 1979 roku). Teraz uzyskuje w rejestrze status samodzielny, co potwierdza jego odrębną i wyjątkową wartość uniwersalną.
Proces aplikacyjny rozpoczął się w lutym 2024 roku, a oficjalne dokumenty złożono w lutym 2025 roku. Dokumentacja powstała pod nadzorem tunezyjskich organów, w tym Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, licznych instytucji krajowych i przy wsparciu Funduszu Afrykańskiego Dziedzictwa Światowego.
Sidi Bou Said to już dziesiąty obiekt z Tunezji na liście światowego Dziedzictwa UNESCO – kraj ten umacnia pozycję jednego z najlepiej reprezentowanych państw w Afryce i świecie arabskim.
Pozostałe obiekty to:
Medyna w Tunisie (obiekt kulturowy, 1979)
Stanowisko archeologiczne w Kartaginie (obiekt kulturowy, 1979)
Amfiteatr w Al-Dżamm (obiekt kulturowy, 1979)
Park Narodowy Aszkal (jedyny obiekt przyrodniczy, 1980)
Punickie miasto Karkawan wraz z nekropolią (obiekt kulturowy, 1985)
Wielki meczet wraz z medyną w Kairuanie (obiekt kulturowy, 1988)
Medyna w Susie (obiekt kulturowy, 1988)
Stanowisko archeologiczne Thugga (obiekt kulturowy, 1997)
Wyspa Dżerba (obiekt kulturowy, 2023)
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