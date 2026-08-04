Podczas 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, który 26 i 27 lipca obradował w Busan w Korei Południowej, jednogłośnie zaakceptowano wniosek Tunezji o wpisanie miasteczka Sidi Bou Said na listę światowego dziedzictwa UNESCO – pisze Tunezyjski Urząd ds. Turystyki w komunikacie.

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Sidi Bou Said – dziedzictwo historyczne i duchowe Tunezji i nie tylko

Dossier zgłoszone przez tunezyjskie władze miało tytuł „Sidi Bou Said: śródziemnomorskie centrum inspiracji kulturowej i duchowej”. Położone na malowniczym wzgórzu z rozległym widokiem na Zatokę Tuniską miasteczko słynie z tradycyjnej architektury w stylu arabsko-andaluzyjskim, urokliwych uliczek i roli, jaką od ponad wieku odgrywa jako mekka artystów, w szczególności malarzy i intelektualistów z całego świata.

Osada rozwinęła się wokół grobu sufickiego mistrza Abou Saïda Khalafa Ibn Yahyi El-Tamimiego El-Béjiego z przełomu XII i XIII wieku, co nadaje jej dodatkowo wyjątkowy wymiar duchowy. To na cześć tegoż mistyka miasteczko zwie się dzisiaj Sidi Bou Said.

Nowy status, nowa ranga Sidi Bou Said

Wpis ma również ważne znaczenie formalne – dotychczas Sidi Bou Said było traktowane jako część stanowiska archeologicznego w Kartaginie (wpisanej na listę UNESCO w 1979 roku). Teraz uzyskuje w rejestrze status samodzielny, co potwierdza jego odrębną i wyjątkową wartość uniwersalną.

Proces aplikacyjny rozpoczął się w lutym 2024 roku, a oficjalne dokumenty złożono w lutym 2025 roku. Dokumentacja powstała pod nadzorem tunezyjskich organów, w tym Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, licznych instytucji krajowych i przy wsparciu Funduszu Afrykańskiego Dziedzictwa Światowego.

Sidi Bou Said to już dziesiąty obiekt z Tunezji na liście światowego Dziedzictwa UNESCO – kraj ten umacnia pozycję jednego z najlepiej reprezentowanych państw w Afryce i świecie arabskim.

Pozostałe obiekty to:

Medyna w Tunisie (obiekt kulturowy, 1979)

Stanowisko archeologiczne w Kartaginie (obiekt kulturowy, 1979)

Amfiteatr w Al-Dżamm (obiekt kulturowy, 1979)

Park Narodowy Aszkal (jedyny obiekt przyrodniczy, 1980)

Punickie miasto Karkawan wraz z nekropolią (obiekt kulturowy, 1985)

Wielki meczet wraz z medyną w Kairuanie (obiekt kulturowy, 1988)

Medyna w Susie (obiekt kulturowy, 1988)

Stanowisko archeologiczne Thugga (obiekt kulturowy, 1997)

Wyspa Dżerba (obiekt kulturowy, 2023)