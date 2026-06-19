„Z dniem 19 czerwca 2026 r. następuje zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy” - czytamy w komunikacie ministerstwa.

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Resort przypomniał, że zgodnie z przepisami Pełnomocnika Rządu ds. CPK powołuje i odwołuje premier.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że odwołanie jest na prośbę samego Laska. - Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę - powiedział Klimczak w piątek w radiu RMF FM. Dodał, że w czwartek przekazał Laskowi podpisany przez premiera dokument o dymisji.

Lasek pełnomocnikiem został 20 grudnia 2023 roku. Później, bo 2 lipca 2024 roku otrzymał nominację na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej był w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

Piotr Malepszak – ekspert od kolei

Piotr Malepszak to wiceminister odpowiedzialny za sprawy transportu kolejowego, w tym między innymi włączenia Portu Polska w nowy system kolejowy kraju.

W latach 2008 – 2016 pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie był m.in. dyrektorem Biura Dróg Kolejowych i pełnomocnikiem zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. W latach 2017 – 2018 członek zarządu ds. technicznych w Kolejach Dolnośląskich SA. W latach 2018 – 2020 w spółce Centralny Port Komunikacyjny (CPK) był wiceprezesem ds. komponentu kolejowego, a następnie pełnił obowiązki prezesa spółki. Od 2021 r. pełnomocnik ds. kolei prezydenta miasta Gdańska, ekspert Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w obszarze infrastruktury kolejowej.

jls/ bch/ mrr/