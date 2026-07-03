Zarządzenie Ministra Infrastruktury w tej sprawie, które weszło w życie w piątek, zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury. Wynika z niego, że od piątku Piotr Malepszak w imieniu ministra infrastruktury sprawuje nadzór również nad Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego czy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Malepszak wykonuje też zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

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Rzeczniczka prasowa MI przekazała PAP, że Malepszak będzie również nadzorował Polskie Porty Lotnicze i PLL LOT.

Odejście Macieja Laska z Ministerstwa Infrastruktury

19 czerwca ówczesny wiceminister infrastruktury Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, a z końcem czerwca Lasek przestał być wiceministrem. Odwołanie, jak informował szef resortu Dariusz Klimczak, było wynikiem prośby samego Laska. Na nowego pełnomocnika premier powołał Piotra Malepszaka.

Piotr Malepszak – specjalista od kolejnictwa

Malepszak jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury od grudnia 2023 roku. W latach 2018–2020 w spółce CPK był wiceprezesem ds. komponentu kolejowego, a następnie pełnił obowiązki prezesa spółki. Jest absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie i Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. W latach 2008–2016 pracował w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, gdzie był m.in. dyrektorem Biura Dróg Kolejowych i pełnomocnikiem zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. W latach 2017–2018 był członkiem zarządu ds. technicznych w Kolejach Dolnośląskich SA.

Maciej Lasek pełnomocnikiem rządu ds. CPK został 20 grudnia 2023 roku. Później, bo 2 lipca 2024 roku, dostał nominację na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej był w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

fos/ mmu/