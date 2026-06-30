Polskie Linie Lotnicze LOT zakończyły 2025 rok „z bardzo dobrym wynikiem finansowym, potwierdzającym stabilną sytuację spółki” i konsekwentną realizację strategii na lata 2024-2028. Przy przychodach wynoszących 10,22 miliarda złotych wypracował 422 miliony złotych zysku na działalności operacyjnej EBIT i 350 milionów złotych zysku netto. "To jeden z najwyższych wyników w ostatnim dziesięcioleciu" - podkreśla firma w komunikacie.

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Osiągnięty rezultat należy do najwyższych wyników finansowych w historii spółki. Marża operacyjna wyniosła ponad 4 proc., a przychody PLL LOT wzrosły o 2,9 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Wynik ten został osiągnięty w okresie intensywnego zwiększania skali działalności, rozwoju siatki połączeń oraz przygotowywania największych inwestycji flotowych w historii przewoźnika.

– Wynik za rok 2025 pokazuje, że potrafimy łączyć dynamiczny rozwój z odpowiedzialnością finansową - zapewnia cytowany w komunikacie przewoźnika jego prezes Michał Fijoł. – Przewieźliśmy rekordową liczbę pasażerów, rozbudowaliśmy siatkę połączeń i rozpoczęliśmy największy w historii LOT-u program modernizacji floty, jednocześnie wypracowując 350 mln zł zysku netto. To bardzo dobry wynik, który zapewnia nam solidne fundamenty do realizacji kolejnych etapów strategii na lata 2024-2028. Naszym celem jest LOT jako linia lotnicza gotowa do pełnienia roli wiodącego przewoźnika regionu – wyjaśnia.

Rekordowy rok pod względem liczby pasażerów

W 2025 roku na pokładach PLL LOT podróżowało 11,7 mln pasażerów, czyli o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Był to najlepszy wynik operacyjny w historii narodowego przewoźnika. Rekordowym miesiącem okazał się lipiec, kiedy z usług LOT-u skorzystało blisko 1,19 mln podróżnych.

Rosnąca liczba pasażerów potwierdza skuteczność realizowanej strategii rozwoju oraz atrakcyjność oferty narodowego przewoźnika. LOT konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję łącząc Polskę i kraje Europy Środkowo-Wschodniej z najważniejszymi kierunkami w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Największy program modernizacji floty w historii LOT-u

Jednym z najważniejszych wydarzeń 2025 roku było podpisanie podczas Paris Air Show umowy z Airbusem na dostawę 40 samolotów A220. Kontrakt obejmuje także opcje i prawa zakupu kolejnych 44 maszyn, co oznacza możliwość pozyskania przez LOT łącznie do 84 samolotów tego typu.

Pierwsze Airbusy A220 dołączą do floty narodowego przewoźnika w 2027 roku. Będą one częścią trwającego już procesu kompleksowej modernizacji i konsolidacji floty regionalnej, która docelowo będzie składała się wyłącznie z samolotów rodziny A220. Pozwoli to zwiększyć efektywność operacyjną, uprościć planowanie siatki oraz podnieść komfort podróży.

W grudniu 2025 roku LOT odebrał także pierwszy z trzynastu nowych Boeingów 737 MAX 8. Samoloty te, wyposażone w nowe, funkcjonalne, kabiny, zwiększają możliwości rozwoju siatki europejskiej i średniodystansowej. Kolejne maszyny rozpoczęły dołączanie do floty w pierwszej połowie 2026 roku.

Nowe kierunki i mocniejsza obecność w regionach

W 2025 roku PLL LOT uruchomiły dziewięć nowych połączeń: z Warszawy do Lizbony, Salonik, Reykjaviku, Marrakeszu, Stavanger, Rovaniemi i na Maltę, z Krakowa do Paryża-Orly oraz z Radomia do Barcelony.

Jednocześnie narodowy przewoźnik ogłosił 15 kolejnych tras zaplanowanych na 2026 rok. Łącznie oznacza to ponad 20 uruchomionych lub zapowiedzianych nowych połączeń, które wzmacniają ofertę LOT-u z Warszawy oraz portów regionalnych.

Ważnym elementem rozwoju siatki jest zwiększanie obecności przewoźnika poza jego głównym hubem. W 2025 roku LOT zainaugurował połączenie z Krakowa do Paryża-Orly, a także ogłosił nowe rejsy z Krakowa do Rzymu, Barcelony i Madrytu. Rozbudowany został również program połączeń z Gdańska, obejmujący trasy do Stambułu, Brukseli, Oslo i Bergen.

Rozwój operacji z portów regionalnych zwiększa dostępność bezpośrednich połączeń dla mieszkańców poszczególnych części Polski, wspierając jednocześnie rozwój turystyki, wymiany gospodarczej i kontaktów biznesowych.

Cztery gwiazdki Skytraxa dla LOT-u

W roku 2025 LOT został również doceniony za konsekwentną pracę nad jakością doświadczenia pasażerskiego. Narodowy przewoźnik otrzymał cztery gwiazdki w międzynarodowym rankingu Skytrax oraz tytuł Najlepszej Linii Lotniczej w Europie Wschodniej podczas 2025 World Airline Awards.

Modernizacja saloników biznesowych w Warszawie, rozwój standardu produktu pokładowego oraz nowa koncepcja kabin są częścią kompleksowej transformacji doświadczenia pasażera. Jej celem jest zapewnienie spójnej, nowoczesnej i inspirowanej polską gościnnością podróży na każdym etapie kontaktu z marką LOT.

„Wyniki osiągnięte w 2025 roku potwierdzają, że LOT konsekwentnie realizuje strategię na lata 2024-2028. Rozwój siatki połączeń i floty, poprawa jakości produktu oraz utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej tworzą solidne podstawy do dalszego rozwoju spółki” – przekonuje w komunikacie przewoźnik.

– To był bardzo dobry rok dla LOT-u – mówi Michał Fijoł. – Zarówno pod względem stabilnych wyników finansowych, jak i pod kątem rozwoju siatki połączeń i jakości usługi, jaką LOT oferuje pasażerom. Cieszy nas, że wprowadzane zmiany są tak dobrze przez nich przyjmowane i znajdują potwierdzenie w ocenach branżowych. Choć otoczenie konkurencyjne i ceny paliw znacząco wpływają na rentowność całej branży, kontynuujemy nasze działania rozwojowe. W 2026 roku odbierzemy 12 nowych Boeingów 737 MAX 8 i dwa samoloty Boeing 787-8 Dreamliner, a od 2027 roku naszą flotę zaczną zasilać Airbusy A220. Te inwestycje zwiększą nasze możliwości uruchamiania kolejnych połączeń i pozwolą nam konsekwentnie budować pozycję LOT-u jako nowoczesnego przewoźnika, który pod koniec dekady będzie dysponował jedną z najmłodszych flot w Europie – wyjaśnia.