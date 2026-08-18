Do programu mogą zgłaszać się obiekty noclegowe z województwa podkarpackiego, które mają wpis do właściwej ewidencji. Chodzi o ewidencję obiektów hotelarskich prowadzoną przez marszałka województwa podkarpackiego albo ewidencję pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzoną przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

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Zgłoszenia przyjmowane są online za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie programu. Przy rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć aktualny dokument potwierdzający wpis obiektu do właściwej ewidencji lub rejestru.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia obiekt zostanie zakwalifikowany do udziału w programie i będzie mógł przyjmować turystów korzystających z Podkarpackiego Czeku Turystycznego.

300 złotych dla turysty, który przyjedzie wypocząć po sezonie

Czek będzie miał wartość 300 złotych i będzie można go wykorzystać przy pobycie obejmującym co najmniej dwa noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie.

Program będzie realizowany w trzech turach od września do listopada 2026 r. Generowanie czeków przez turystów planowane jest na połowę września. Szczegółowe terminy poszczególnych tur zostaną podane w późniejszym terminie. Liczba czeków będzie ograniczona.

Szczegółowe zasady udziału obiektów noclegowych oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie czek.podkarpackie.travel.