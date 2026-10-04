Mediahuis, jedna z największych grup medialnych w Niderlandach, do której należy między innymi popularny dziennik „De Telegraaf”, przedstawiła raport poświęcony zachowaniom Holenderskich turystów – od pierwszego pomysłu na podróż, przez planowanie i rezerwowanie, aż po sam wyjazd i dzielenie się wspomnieniami. W opracowaniu wykorzystano między innymi dane z NMO Print & Merken Monitor/Doelgroep Monitor 2025 i statystyki holenderskiego urzędu statystycznego CBS.

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Gdzie turyści szukają pomysłu na urlop? Najwięcej w mediach turystycznych

Z raportu wynika, iż media społecznościowe odgrywają stosunkowo niewielką rolę na etapie poszukiwania pomysłu na urlop. Aż 54 procent Holendrów deklaruje, że korzysta z serwisów poświęconych wakacjom i kierunkom podróży, 45 procent szuka informacji w Google’u i na blogach, a 42 procent kieruje się opiniami rodziny, przyjaciół i znajomych. Media społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram, wskazuje jedynie 21 procent badanych. Przewodniki i książki o kierunkach podróży wybiera 16 procent, biura podróży 13 procent, a programy telewizyjne 12 procent.

Raport pokazuje też, że Holendrzy zaczynają myśleć o wakacjach na długo przed wyjazdem. Najpierw pojawia się pomysł, potem planowanie i rezerwowanie, a po powrocie jeszcze dzielenie się wspomnieniami.

Pierwszych inspiracji zwykle szukają już od sześciu do dwunastu miesięcy wcześniej. Sporo zależy jednak od wieku. Młodsi, w wieku od 16 do 34 lat, zaczynają myśleć o wyjeździe i szukać inspiracji najczęściej od trzech do dziewięciu miesięcy przed podróżą, podczas gdy osoby po pięćdziesiątce potrafią robić to nawet z półtorarocznym wyprzedzeniem.

Słońce i plaża – najważniejsze dla Holendrów

Wśród badanych największą popularnością cieszą się letnie wakacje nad morzem lub w słońcu, które wskazuje 40 procent z nich. Wyjazdy kulturalne i historyczne wybiera 34 procent Holendrów, wypoczynek na łonie natury 28 procent, a aktywne wakacje 25 procent. Dalekie podróże interesują 18 procent, a wyjazdy o charakterze przygodowym 16 procent.

Raport potwierdza powszechne przekonanie, że Holendrzy chętnie podróżują w celach wypoczynkowych. Na jednego mieszkańca Niderlandów przypadało średnio 2,4 urlopu. Wśród osób podróżujących za granicę średnia wynosiła natomiast 2,2 wyjazdu zagranicznego rocznie. Na jeden urlop Holendrzy wydawali średnio 895 euro na osobę.

Co piąty turysta holenderski korzysta z biura podróży

Dane obejmują także sposób rezerwowania. Dwie trzecie mieszkańców Niderlandów kupuje transport i nocleg oddzielnie, na przykład osobno bilet lotniczy i hotel. Pakiet turystyczny u jednego organizatora wybiera 34 procent. W wypadku samego zakwaterowania 32 procent korzysta z serwisów rezerwacyjnych, 28 procent rezerwuje bezpośrednio w obiekcie, a 20 procent za pośrednictwem biura podróży.

Dane pokazują, że niderlandzki turysta jest w dużej mierze samodzielny i korzysta z wielu źródeł informacji na różnych etapach przygotowywania wyjazdu.

Z perspektywy branży turystycznej raport przynosi jeszcze jeden ważny wniosek. Media społecznościowe są istotnym elementem komunikacji, ale nie zastąpiły wyszukiwarek, serwisów turystycznych, rekomendacji znajomych ani tradycyjnych treści redakcyjnych. Droga od pierwszej inspiracji do dokonania rezerwacji jest znacznie bardziej złożona niż oglądanie zdjęć i krótkich filmów na Instagramie.