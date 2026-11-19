Expedia nie obserwuje na razie, by agenci wykorzystujący sztuczną inteligencję wpływali na sposób dokonywania rezerwacji przez klientów. Prezes tej firmy, Ariane Gorin, przyznaje jednak, że technologia może zmienić rynek turystyczny, chociaż jej zdaniem trudno będzie zastąpić AI wszystkie usługi, zwłaszcza te związane z obsługą klienta.

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– To świetny sposób na inspirację i planowanie podróży. Ale nie zauważyliśmy, żeby to zmieniło sposób, w jaki klienci faktycznie rezerwują noclegi – mówi Gorin.

Expedia przygotowuje się jednak na zmiany. Jak wyjaśniła Gorin, firma współpracuje z różnymi agentami AI, by jej oferta była uwzględniana w wynikach wyszukiwania, a także by lepiej rozumieć, jak narzędzia te pozyskują informacje. Spółka pracuje również nad niezbędnymi integracjami.

Obsługa klienta pozostaje wyzwaniem dla AI

Gorin nie wyklucza, że agenci sztucznej inteligencji będą w stanie samodzielnie przygotowywać plany podróży i z czasem zdobywać udział w rynku. Zwraca jednak uwagę na złożoność procesu rezerwacji i usług, które mu towarzyszą.

Jej zdaniem samo porównywanie ofert i wyszukiwanie informacji można łatwo powierzyć agentowi AI. Trudniejsze będzie zagwarantowanie, że wybrana oferta odpowiada oczekiwaniom klienta, a jej cena i dostępne udogodnienia są zgodne z przedstawionymi informacjami. Istotna pozostaje także pomoc w sytuacji, gdy podczas podróży lub realizacji rezerwacji pojawi się problem.

– Jeśli coś pójdzie nie tak, ktoś musi rozwiązać problem, odebrać telefon i być do dyspozycji – podkreśliła Gorin. Jej zdaniem właśnie w tym obszarze klienci nadal będą potrzebować usług takich firm jak Expedia.

Prognoza na IV kwartał poniżej oczekiwań analityków

Wypowiedzi szefowej Expedii padły dzień po publikacji prognoz finansowych spółki na czwarty kwartał 2026 roku. Firma przewiduje przychody w przedziale od 3,69 do 3,75 miliarda dolarów. Średnia z tego zakresu jest niższa od oczekiwań analityków, którzy – według danych FactSet – szacowali je na 3,74 miliarda dolarów.

Gorin określiła prognozowane spowolnienie jako umiarkowanie, a nie oznakę pogorszenia sytuacji konsumentów. Wśród czynników wpływających na perspektywy spółki wymieniła wydarzenia geopolityczne na Bliskim Wschodzie i w Europie, wybory uzupełniające oraz przesunięcie jesiennej sprzedaży z czwartego kwartału na trzeci.

Jednocześnie zwróciła uwagę na dobre wyniki osiągnięte w trzecim kwartale. W tym okresie wartość rezerwacji brutto wzrosła o 11 procent rok do roku, a przychody spółki zwiększyły się o 12 procent.