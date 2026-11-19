Przeprowadzona transakcja pokazała, jak można połączyć rozwiązania AI z istniejącą infrastrukturą dystrybucji i płatności w turystyce. W projekcie wykorzystano system dystrybucji Travelport, platformę konwersacyjną Booked AI, rozwiązania płatnicze Mastercard i infrastrukturę płatniczą Basis Theory.

Reklama Reklama

Agent AI firmy Booked AI pobrał aktualną ofertę dużej międzynarodowej linii lotniczej w standardzie New Distribution Capability (NDC), korzystając z Travelport TripServices. Po przedstawieniu klientowi szczegółów lotu i taryfy i uzyskaniu jego akceptacji, system Mastercard Agent Pay umożliwił zainicjowanie płatności przez agenta. Wykorzystano w tym celu bezpieczne, tokenizowane dane uwierzytelniające. Dane karty były przechowywane w sejfie Basis Theory zgodnym ze standardem PCI.

Po autoryzacji płatności rezerwacja została przetworzona i bilet wystawiono za pośrednictwem systemów Travelport i przewoźnika. Cały proces odbył się bez konieczności korzystania z oddzielnych lub rozproszonych systemów rezerwacji i płatności.

Zgoda klienta i bezpieczeństwo płatności

Istotnym elementem demonstracji było zapewnienie przejrzystości i kontroli nad transakcją. Przed dokonaniem płatności klient zatwierdził konkretną rezerwację i jej kwotę. Funkcja Mastercard Intent Verification powiązała tę akceptację z transakcją, umożliwiając sprawdzenie, czy płatność jest zgodna z instrukcjami klienta.

Jeśli szczegóły transakcji nie odpowiadałyby zatwierdzonej rezerwacji i udzielonej zgodzie, płatność nie zostałaby zrealizowana. Każdy kolejny zakup wymagałby ponownej akceptacji posiadacza karty.

W całym procesie linia lotnicza pozostawała sprzedawcą, a płatność była przetwarzana bezpośrednio, bez udziału pośredników. Według uczestników projektu oznacza to, że przewoźnicy mogą prowadzić sprzedaż za pośrednictwem agentów AI, zachowując kontrolę nad sposobem otrzymywania płatności.

Udana sprzedaż biletu lotniczego przez agenta AI

– Agenci AI staną się głównym kanałem podróży lotniczych, a linie lotnicze nie powinny rezygnować z kontroli nad sprzedażą ani płatnościami, aby być jego częścią – mówi dyrektor ds. technologii w Travelporcie Andrew Jordan.

Jak sam podkreśla, przeprowadzona rezerwacja pokazuje, że nie jest to konieczne: zgoda klienta jest możliwa do zweryfikowania, numer karty nie trafia do agenta, a linia lotnicza dostaje pieniądze za pośrednictwem infrastruktury, której już ufa.

Jordan wskazuje też, że Travelport TripServices umożliwia rezerwowanie biletów lotniczych za pośrednictwem wybranego przez podróżnego agenta.

Cyfrowy agent niezawodny

Prezes ds. globalnych partnerstw w Mastercard, Eimear Creaven, przypomina, że firma od ponad dekady wspiera modernizację płatności w branży turystycznej i rozwój handlu agencyjnego. – Łącząc innowacyjne rozwiązania AI z ugruntowaną infrastrukturą podróży i płatności, przyspieszamy ich wdrażanie, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo, niezawodność i kontrolę, jakich oczekują podróżni i firmy turystyczne – wyjaśnia.

Mennan Yelkenci, założyciel i dyrektor generalny Booked AI, zaznacza przy tym że celem jego firmy jest odtworzenie pełnego doświadczenia współpracy z agentem turystycznym – od rozpoznania potrzeb podróżnego po obsługę wszystkich etapów zakupu i wystawienie biletu w zaufanym środowisku. Jego zdaniem przeprowadzona rezerwacja jest krokiem w tym kierunku.

Podkreśla, że proces przez cały czas pozostaje agencyjny: klient udziela akceptacji, która następnie jest weryfikowana na potrzeby płatności.

Z kolei dyrektor ds. technologii w Basis Theory, James Armstead, zwraca uwagę na znaczenie odpowiednio zaprojektowanych procesów zakupowych. Jego zdaniem rozwiązania takie jak rezerwacja podróży pozwalają klientom opisać swoje potrzeby, a agentowi przeprowadzić cały proces zakupu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej metody płatności w imieniu podróżnego. Dlatego firma podjęła współpracę z Booked AI, Mastercard i Travelport.