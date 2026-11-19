Przeprowadzona transakcja pokazała, jak można połączyć rozwiązania AI z istniejącą infrastrukturą dystrybucji i płatności w turystyce. W projekcie wykorzystano system dystrybucji Travelport, platformę konwersacyjną Booked AI, rozwiązania płatnicze Mastercard i infrastrukturę płatniczą Basis Theory.
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Agent AI firmy Booked AI pobrał aktualną ofertę dużej międzynarodowej linii lotniczej w standardzie New Distribution Capability (NDC), korzystając z Travelport TripServices. Po przedstawieniu klientowi szczegółów lotu i taryfy i uzyskaniu jego akceptacji, system Mastercard Agent Pay umożliwił zainicjowanie płatności przez agenta. Wykorzystano w tym celu bezpieczne, tokenizowane dane uwierzytelniające. Dane karty były przechowywane w sejfie Basis Theory zgodnym ze standardem PCI.
Po autoryzacji płatności rezerwacja została przetworzona i bilet wystawiono za pośrednictwem systemów Travelport i przewoźnika. Cały proces odbył się bez konieczności korzystania z oddzielnych lub rozproszonych systemów rezerwacji i płatności.
Istotnym elementem demonstracji było zapewnienie przejrzystości i kontroli nad transakcją. Przed dokonaniem płatności klient zatwierdził konkretną rezerwację i jej kwotę. Funkcja Mastercard Intent Verification powiązała tę akceptację z transakcją, umożliwiając sprawdzenie, czy płatność jest zgodna z instrukcjami klienta.
Jeśli szczegóły transakcji nie odpowiadałyby zatwierdzonej rezerwacji i udzielonej zgodzie, płatność nie zostałaby zrealizowana. Każdy kolejny zakup wymagałby ponownej akceptacji posiadacza karty.
W całym procesie linia lotnicza pozostawała sprzedawcą, a płatność była przetwarzana bezpośrednio, bez udziału pośredników. Według uczestników projektu oznacza to, że przewoźnicy mogą prowadzić sprzedaż za pośrednictwem agentów AI, zachowując kontrolę nad sposobem otrzymywania płatności.
– Agenci AI staną się głównym kanałem podróży lotniczych, a linie lotnicze nie powinny rezygnować z kontroli nad sprzedażą ani płatnościami, aby być jego częścią – mówi dyrektor ds. technologii w Travelporcie Andrew Jordan.
Jak sam podkreśla, przeprowadzona rezerwacja pokazuje, że nie jest to konieczne: zgoda klienta jest możliwa do zweryfikowania, numer karty nie trafia do agenta, a linia lotnicza dostaje pieniądze za pośrednictwem infrastruktury, której już ufa.
Jordan wskazuje też, że Travelport TripServices umożliwia rezerwowanie biletów lotniczych za pośrednictwem wybranego przez podróżnego agenta.
Prezes ds. globalnych partnerstw w Mastercard, Eimear Creaven, przypomina, że firma od ponad dekady wspiera modernizację płatności w branży turystycznej i rozwój handlu agencyjnego. – Łącząc innowacyjne rozwiązania AI z ugruntowaną infrastrukturą podróży i płatności, przyspieszamy ich wdrażanie, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo, niezawodność i kontrolę, jakich oczekują podróżni i firmy turystyczne – wyjaśnia.
Mennan Yelkenci, założyciel i dyrektor generalny Booked AI, zaznacza przy tym że celem jego firmy jest odtworzenie pełnego doświadczenia współpracy z agentem turystycznym – od rozpoznania potrzeb podróżnego po obsługę wszystkich etapów zakupu i wystawienie biletu w zaufanym środowisku. Jego zdaniem przeprowadzona rezerwacja jest krokiem w tym kierunku.
Podkreśla, że proces przez cały czas pozostaje agencyjny: klient udziela akceptacji, która następnie jest weryfikowana na potrzeby płatności.
Z kolei dyrektor ds. technologii w Basis Theory, James Armstead, zwraca uwagę na znaczenie odpowiednio zaprojektowanych procesów zakupowych. Jego zdaniem rozwiązania takie jak rezerwacja podróży pozwalają klientom opisać swoje potrzeby, a agentowi przeprowadzić cały proces zakupu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej metody płatności w imieniu podróżnego. Dlatego firma podjęła współpracę z Booked AI, Mastercard i Travelport.
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